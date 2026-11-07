Некоторые сервисы ''Резерв+'' будут временно недоступны: предупреждение Минобороны

В субботу, 7 ноября, в приложении "Резерв+" могут возникнуть временные перебои в работе отдельных сервисов. Это связано с плановыми техническими работами, которые продлятся три часа – с 20:00 до 23:00.

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В этот период пользователи могут столкнуться с задержками при получении или обновлении электронного военно-учетного документа. Об этом предупредили в Министерстве обороны Украины.

Что не будет работать в "Резерв+" 7 ноября

Во время технических работ возможны задержки с получением и обновлением электронного военно-учетного документа. Также временные ограничения могут повлиять на другие услуги приложения.

В Минобороны советуют тем, кому документ может понадобиться вечером, заранее загрузить его на телефон.

Как загрузить военно-учетный документ

Чтобы сохранить документ в формате PDF, нужно на главном экране "Резерв+" нажать кнопку "+" и выбрать пункт "Загрузить PDF".

Если во время технических работ документ не обновится, стоит попробовать сделать это позже. Повторно входить в свою учетную запись не нужно.

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После завершения плановых работ все сервисы "Резерв+" должны работать в обычном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA, в приложении "Резерв+" военнообязанные могут увидеть статус "Требует уточнения", который указывает на необходимость проверить свои учетные данные. В таком случае стоит выяснить причину появления этого сообщения и при необходимости исправить неточности.

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