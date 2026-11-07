Некоторые сервисы ''Резерв+'' будут временно недоступны: предупреждение Минобороны

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Иллюстративное фото, пожилая женщина со сложенными рукамиВ Украине снова ограничат пенсии с 2027 года: кому урежут выплаты69-летнему Павлу Зиброву повысили пенсию: какую выплату артист получает теперь и на чем зарабатывает, кроме музыки69-летнему Павлу Зиброву повысили пенсию: какую выплату артист получает теперь и на чем зарабатывает, кроме музыкиЗенитчик ВСУОсновной удар пришелся на Киевщину: Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и дронами, силы ПВО уничтожили более 150 целейЗвезде "МастерШеф", которая имеет офицерское звание, объявили о подозрении после махинаций с лечением: она впервые отреагировалаЗвезде "МастерШеф", которая имеет офицерское звание, объявили о подозрении после махинаций с лечением: она впервые отреагировалаИллюстрация – линии электропередачиВ Украине из-за обстрелов ухудшилась ситуация в энергетике: как долго не будет светаГУР установило россиян, причастных к авиаудару по школе в Комышувахе, где погибли десятки людейГУР установило россиян, причастных к авиаудару по школе в Комышувахе, где погибли десятки людейФицо и Радев вместо Орбана: сможет ли Кремль сохранить влияние в ЕвропеФицо и Радев вместо Орбана: сможет ли Кремль сохранить влияние в Европе"Русский боксер". Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. Фотофакт"Русский боксер". Заявление Ломаченко вызвало гнев украинцев. ФотофактКак выглядит квартираВ Киеве сдают квартиру "главного столяра Верховной рады": деревянные стены и потолки удивили соцсетиАрмия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событийАрмия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событий
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Некоторые сервисы "Резерв+" будут временно недоступны: предупреждение Минобороны

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
48
Некоторые сервисы "Резерв+" будут временно недоступны: предупреждение Минобороны
Приложение Резерв+. Источник: Минобороны Украины

В субботу, 7 ноября, в приложении "Резерв+" могут возникнуть временные перебои в работе отдельных сервисов. Это связано с плановыми техническими работами, которые продлятся три часа – с 20:00 до 23:00.

В этот период пользователи могут столкнуться с задержками при получении или обновлении электронного военно-учетного документа. Об этом предупредили в Министерстве обороны Украины.

Что не будет работать в "Резерв+" 7 ноября

Во время технических работ возможны задержки с получением и обновлением электронного военно-учетного документа. Также временные ограничения могут повлиять на другие услуги приложения.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
20,7 т.
В субботу три знака зодиака пройдут серьезное испытание от Вселенной: но вы выйдете победителем
20,7 т.
В субботу три знака зодиака пройдут серьезное испытание от Вселенной: но вы выйдете победителем
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
4,3 т.
В Украину пришла настоящая зима: некоторые регионы уже засыпал первый снег
4,3 т.
В Украину пришла настоящая зима: некоторые регионы уже засыпал первый снег
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
3,0 т.
Военнослужащий заболел во время службы: как доказать, что это связано с защитой Родины. Инструкция
3,0 т.
Военнослужащий заболел во время службы: как доказать, что это связано с защитой Родины. Инструкция

В Минобороны советуют тем, кому документ может понадобиться вечером, заранее загрузить его на телефон.

Как загрузить военно-учетный документ

Чтобы сохранить документ в формате PDF, нужно на главном экране "Резерв+" нажать кнопку "+" и выбрать пункт "Загрузить PDF".

Если во время технических работ документ не обновится, стоит попробовать сделать это позже. Повторно входить в свою учетную запись не нужно.

После завершения плановых работ все сервисы "Резерв+" должны работать в обычном режиме.

Некоторые сервисы ''Резерв+'' будут временно недоступны: предупреждение Минобороны

Пост. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, в приложении "Резерв+" военнообязанные могут увидеть статус "Требует уточнения", который указывает на необходимость проверить свои учетные данные. В таком случае стоит выяснить причину появления этого сообщения и при необходимости исправить неточности.

Похожие темы
Мобилизация в УкраинеРезерв+Министерство обороны Украины
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!