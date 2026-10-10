Некоторые области накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на воскресенье в Украине. Карта

В воскресенье, 11 октября, в Украине ожидается контрастная погода. Пока юг и восток будут наслаждаться солнцем и теплом, западные и северные регионы покроют облака, а местами пройдут дожди.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Самые высокие температуры синоптики прогнозируют на юге, там воздух прогреется до +25 градусов.

Подробнее о погоде 11 октября

Так, в воскресенье, 11 октября, теплее всего будет на юге и юго-востоке страны, а также в Крыму.

В южных областях столбики термометров днем будут показывать комфортные +18 – +20 градусов, а местами до +23. На побережье и полуострове воздух прогреется до +23 – +25 градусов.

В восточных регионах днем воздух прогреется до +20 – +22 градусов, а в Луганской и Донецкой областях показатели термометров достигнут +19 – +22.

В центральных областях и в Днепропетровской области ожидается солнечная погода с температурой в пределах +20 – +24 градусов.

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Совершенно иная картина будет наблюдаться в западных и северных областях Украины. Здесь будет преобладать облачная погода, местами пройдут дожди.

На западе днем температура воздуха будет колебаться в пределах +10 – +14 градусов. В Карпатах и на приграничных территориях будет прохладнее.

В северных областях синоптики прогнозируют облачность, температура воздуха днем составит +17 – +20 градусов.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, чем удивит погода украинцев в середине октября и когда наступит похолодание.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что зима 2026–2027 годов может начаться с аномальной теплой погоды, а наиболее вероятное похолодание прогнозируют на январь. По предварительному прогнозу Climate Impact Company, в этот период в Восточной Европе возможны морозы и снегопады.