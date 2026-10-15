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Девять пикапов на сумму свыше 9 млн грн: "Стальной фронт" Рината Ахметова передал новую партию автомобилей 157-й ОМБр

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read2 мин
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Девять пикапов на сумму свыше 9 млн грн: "Стальной фронт" Рината Ахметова передал новую партию автомобилей 157-й ОМБр
157-я ОМБр систематически получает помощь от "Стального фронта". Источник: steelfront

157-я отдельная механизированная бригада получила от инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" ещё девять пикапов общей стоимостью более 9,1 млн грн. В новую партию помощи вошли пять Ford Ranger и четыре Mitsubishi L200. Автомобили нужны военным для перевозки личного состава, оборудования и необходимых грузов, а также для ежедневных логистических задач. Всего за все время помощь 157-й ОМБр в рамках инициативы составила 234 млн грн.

Об этом говорится на сайте проекта "Стальной фронт Рината Ахметова".

Механизированной бригаде автомобильный транспорт нужен ежедневно. Подразделения должны доставлять снаряжение, инструменты, запчасти, средства связи, воду и другие грузы, перемещать военнослужащих и обеспечивать работу технических и вспомогательных служб. Для выполнения таких задач особенно востребованы пикапы, которые сочетают пассажирский салон с открытой грузовой платформой и могут передвигаться по дорогам с различным покрытием.

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В рамках новой поставки военные получили пять автомобилей Ford Ranger. Эти автомобили имеют пространство для перевозки людей и грузовой отсек, который можно использовать для снаряжения, инструментов и оборудования. Для подразделений это возможность организовывать перевозки без постоянного привлечения крупногабаритных грузовиков, когда объем груза относительно невелик.

Еще четыре автомобиля — Mitsubishi L200. Пикапы этой модели также подходят для повседневных транспортных задач, в частности для перевозки имущества и работы на участках со сложными дорожными условиями. Общая стоимость пяти Ford Ranger составляет около 4,25 млн грн, четырёх Mitsubishi L200 — около 4,88 млн грн. В совокупности на девять автомобилей выделено 9 132 853 грн.

Потребность в таком транспорте связана с интенсивным использованием автомобилей в армии: машины постоянно перевозят людей и имущество, нуждаются в техническом обслуживании, а часть из них со временем выходит из эксплуатации из-за износа или повреждений. Пополнение автопарка помогает распределять транспортные задачи между большим количеством машин и поддерживать работу подразделений.

"Мы постоянно перевозим людей, оборудование и материалы, необходимые для работы подразделений. Пикапы нужны практически для всего повседневного обеспечения: они могут доставить груз туда, где нет смысла задействовать большой грузовик, и быстро вернуться к следующему заданию. Девять дополнительных машин помогут нам распределять нагрузку на транспорт и обеспечивать потребности большего количества подразделений", — пояснил представитель 157-й ОМБр.

157-я ОМБр систематически получает помощь от "Стального фронта". В июле 2026 года бригаде передали автомобили Ford Ranger и Volkswagen Amarok, квадроциклы Segway, 50 терминалов Starlink Mini и оборудование для учебных симуляций. А в октябре стало известно о передаче семи квадроциклов и четырёх мобильных бань. Таким образом, помощь охватывает не только транспорт для передвижения, но и связь, обучение и обеспечение бытовых условий военнослужащих.

Девять пикапов на сумму свыше 9 млн грн: ''Стальной фронт'' Рината Ахметова передал новую партию автомобилей 157-й ОМБр

Девять пикапов на сумму свыше 9 млн грн: "Стальной фронт" Рината Ахметова передал новую партию автомобилей 157-й ОМБр

Девять пикапов на сумму свыше 9 млн грн: ''Стальной фронт'' Рината Ахметова передал новую партию автомобилей 157-й ОМБр

Девять пикапов на сумму свыше 9 млн грн: "Стальной фронт" Рината Ахметова передал новую партию автомобилей 157-й ОМБр

Девять пикапов на сумму свыше 9 млн грн: ''Стальной фронт'' Рината Ахметова передал новую партию автомобилей 157-й ОМБр

Девять пикапов на сумму свыше 9 млн грн: "Стальной фронт" Рината Ахметова передал новую партию автомобилей 157-й ОМБр

Ранее в рамках этой инициативы бригада также получала грузовики, микроавтобусы и специализированную технику для решения логистических и ремонтных задач. Различные типы машин удовлетворяют разные потребности: грузовой транспорт предназначен для крупных партий имущества и оборудования, а пикапы позволяют осуществлять оперативные перевозки меньшего масштаба.

Общий объем помощи 157-й ОМБр от "Стального фронта Рината Ахметова" за всё время составляет 234 млн грн. Инициатива объединяет поддержку Сил обороны Украины со стороны предприятий SCM. Военным передают транспорт, беспилотники, средства связи и РЭБ, защитное, инженерное и медицинское оборудование. Предприятия группы также изготавливают стальные укрытия, защитные конструкции для техники и другую продукцию для нужд военных.

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