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Дешевая, но очень полезная: названа недооцененная рыба, которая продлевает жизнь

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read4 мин
icon 1,7 т.
Дешевая, но очень полезная: названа недооцененная рыба, которая продлевает жизнь
Хамса – доступная морская рыба, которую не зря стоит включить в рацион.
Источник: Pexels

Когда речь идет о полезной рыбе, воображение обычно рисует лосось, семгу или форель. Однако есть более доступный вариант, который также может стать ценным источником питательных веществ. Это хамса – небольшая морская рыба, также называемая европейским анчоусом.

Хамса – доступная морская рыба, которую не зря стоит включить в рацион. Если употреблять ее целиком, вместе с головой и костями, она способствует долголетию, а также является источником полноценного белка, омега-3 жирных кислот, витаминов D и B12 и селена.

Польза употребления мелкой рыбы полностью подтверждается результатами исследования ученых Медицинской школы Университета в Нагое. Они изучали почти 80 тыс. человек в возрасте от 35 до 69 лет и обнаружили связь между регулярным употреблением мелкой рыбы и снижением риска смертности, в частности от онкологических заболеваний.

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Чем полезна хамса

Главное преимущество хамсы – в сочетании питательности и доступности. Ее несложно готовить, а сама рыба может регулярно присутствовать в рационе без значительных финансовых затрат.

Хамса содержит омега-3 жирные кислоты, которые играют важную роль в нормальной работе сердечно-сосудистой системы и мозга. Кроме того, рыба обеспечивает организм полноценным белком, необходимым для поддержания и восстановления мышечной ткани.

В составе хамсы также присутствует витамин B12. Он участвует в кроветворении и поддерживает нормальную работу нервной системы. Еще один важный компонент – селен, который участвует в работе антиоксидантной системы организма.

Почему ее стоит есть целиком

Исследование японских ученых касалось именно мелкой рыбы, которую употребляют вместе с головой и костями. Ученые объясняют: именно в костях содержатся уникальные питательные вещества, в частности кальций и витамин А, которых значительно больше, чем в обычном филе.

После учета состояния здоровья, веса и привычек участников исследования ученые установили, что у людей, которые регулярно ели мелкую рыбу целиком, показатели смертности были существенно ниже.

Хамса или красная рыба: что добавить в рацион

Питательность рыбы зависит от ее вида, жирности и способа приготовления, поэтому сравнивать хамсу и красную рыбу по одному показателю не совсем правильно.

В то же время хамса сочетает в себе невысокую цену, питательность и простоту приготовления, поэтому может стать хорошим вариантом для регулярного рациона.

Стоит лишь учитывать способ ее приготовления. Соленая или маринованная хамса может содержать значительное количество натрия, поэтому с такими продуктами лучше не злоупотреблять. Для регулярного питания можно выбирать свежую или замороженную рыбу и готовить ее дома.

Как вкусно приготовить хамсу

Хамсу можно жарить, но один из самых простых способов – запечь ее в духовке. Для этого понадобится 500 г свежей или размороженной рыбы.

Рыбу промывают и обсушивают. По желанию можно удалить потроха, однако важно оставить мелкие кости, ведь именно в них содержится основная польза. Затем добавляют соль, черный перец, немного паприки и лимонный сок.

Хамсу выкладывают в форму для запекания, сверху добавляют кольца лука и несколько долек лимона. Запекать хамсу нужно 15–20 минут при температуре 190–200 °C.

Также ее можно предварительно замариновать. Для этого используют лимонный сок, лук, свежую зелень и небольшое количество оливкового масла, после чего рыбу запекают в духовке.

Напомним, что рыба является важным продуктом для поддержания здоровья сердца и мозга. Эксперты назвали шесть видов рыбы, которые отличаются высоким содержанием омега-3, витаминов и минералов. Среди них – лосось, сардины, форель, сельдь, анчоусы и арктический голец.

Как писал OBOZ.UA, омега-3 жирные кислоты могут играть важную роль в поддержании здоровья мозга. Исследование показало связь между более высоким уровнем этих жирных кислот в организме и лучшими показателями здоровья мозга, в частности большим объемом гиппокампа, который отвечает за память и обучение.

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