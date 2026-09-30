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Депутаты Львовского районного совета обратились к правоохранительным органам в связи с давлением со стороны должностных лиц Львовского городского совета

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read3 мин
icon 180
Депутаты Львовского районного совета обратились к правоохранительным органам в связи с давлением со стороны должностных лиц Львовского городского совета
Депутаты просят правоохранительные органы дать оценку
Источник: Львовский районный совет

Депутаты Львовского районного совета обратились в Главное управление Национальной полиции во Львовской области и Львовскую областную прокуратуру с просьбой проверить действия должностных лиц Львовского городского совета на предмет возможного препятствования осуществлению депутатских полномочий. Соответствующее обращение было подано 29 сентября во время заседания Львовского районного совета.

Речь идет о ситуации вокруг рассмотрения вопроса о согласовании проекта землеустройства по установлению и расширению границ села Сокольники Львовского района.

В обращении депутаты отмечают, что отдельные действия и публичные заявления должностных лиц Львовского городского совета, по их мнению, могли быть направлены на то, чтобы повлиять на позицию депутатского корпуса перед принятием решения по Сокольникам.

Авторы документа просят правоохранительные органы установить, не вышли ли действия представителей городской власти за пределы допустимого информирования и публичного выражения позиции и не содержали ли они признаков незаконного препятствования депутатам в осуществлении их полномочий.

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Что предшествовало обращению

Накануне, 28 сентября, во Львовском районном совете состоялись заседания двух постоянных депутатских комиссий, которые рассматривали вопрос о границах Сокольников. На заседания также прибыли представители Львовского городского совета, которые выступали против принятия соответствующего решения.

В частности, управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко говорил о возможных негативных последствиях расширения границ Сокольников, среди которых называл увеличение количества жителей, вопросы водоснабжения и потенциальное влияние будущей застройки на работу Львовского аэропорта.

В ходе заседания Бойко также сообщил депутатам, что мэр Львова Андрей Садовый обратился в правоохранительные органы в связи с информацией о возможном подкупе депутатов. Чиновник заявил, что депутатам, вероятно, придется выделить время для дачи объяснений правоохранителям.

Эти слова вызвали дискуссию в зале. В то же время сам Бойко впоследствии подчеркнул, что лишь проинформировал депутатов о известной ему информации и не утверждал, что кто-то из них подвергся давлению или был подкуплен.

Депутаты просят правоохранительные органы дать оценку

В обращении к полиции и прокуратуре депутаты подчеркивают, что само присутствие представителей Львовского горсовета и выражение ими позиции по вопросу Сокольников может рассматриваться как участие заинтересованной стороны в публичном обсуждении.

В то же время, по мнению авторов обращения, правоохранительные органы должны проверить конкретные обстоятельства и установить, не предпринимались ли попытки незаконного влияния на депутатов с целью склонить их к принятию или непринятию определенного решения.

Таким образом, депутаты просят Главное управление Национальной полиции во Львовской области и Львовскую областную прокуратуру провести проверку изложенных в обращении обстоятельств и дать им соответствующую правовую оценку.

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