День выгодных предложений и важных сделок: Львы, будьте готовы к ситуациям из прошлого, а Близнецы к большим деньгам – гороскоп на 29 октября

Нас ждет приятный день 29 октября. Луна в Близнецах наполнит нас оптимизмом и общительностью. Добрые слова и комплименты произведут особенно хорошее впечатление, а аура будет способствовать разговорам на необычные темы. Художники могут рассчитывать на прилив вдохновения, а свидания и вечерние вечеринки окажутся очень успешными. Если мы хотим о чем-то попросить или в чем-то убедить кого-то, стоит действовать.

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Просто будьте внимательнее при покупках или оплате счетов, потому что Луна в Близнецах не поможет нам сосредоточиться на скучных делах, пишет Vogue.

Овен

У вас будет позитивный настрой, вы забудете о конфликтах и ​​простите обиды. Люди также будут искренне дружелюбны. Стоит делиться своими идеями с другими и даже просить о помощи или услугах. Вы добьетесь успеха на работе, и если вы выступите перед другими, вас ждет признание. Венера в оппозиции способствует разрешению сложных вопросов, но вечером стоит отдохнуть.

Телец

Вы справитесь с домашними делами, официальными вопросами и покупками, наконец-то освоив все детали. Вы быстро упорядочите свои счета и спланируете бюджет на оставшуюся часть месяца. Оппозиция Меркурия сегодня благоприятствует вашим серьезным начинаниям и инвестициям. Вечером замедлите темп и посмотрите что-нибудь развлекательное. Завтра будет еще один хороший день, поэтому уделите сегодня немного времени себе.

Близнецы

Вы решите отложить сложные дела в сторону. Иногда даже Близнецам нужно замедлиться и спокойно обдумать события. Луна в соединении не способствует самопожертвованию ради других. Кто-то может оказывать на вас влияние или неоправданно подталкивать к спешке, но не поддавайтесь. Доверьтесь своей интуиции, отдохните, а вечером поищите новое вдохновение.

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Рак

Сегодня вы можете извлечь выгоду из того, что другие упустили или потеряли. Поэтому уделяйте пристальное внимание деталям и держите свои дела в порядке, и вы добьетесь успеха. Даже если возникнут мелкие проблемы, вы сможете решить их спокойно и терпеливо. Во второй половине дня вас охватит прилив оптимизма. Друзья вас хорошо поймут, стоит им позвонить и спланировать вечеринку.

Лев

Вы будете подходить к сложным вопросам спокойно, руководствуясь общим благом. Марс в соединении благоприятствует наведению порядка и завершению нежелательных дел. Однако, прежде чем принимать важные финансовые решения, обратитесь за советом к доверенному лицу. Может появиться более благоприятный вариант, который вы еще не рассматривали. Вечер благоприятствует отдыху и комфорту.

Главные истории дня

Дева

Различные недостатки и упущения, которые вы раньше упускали из виду, могут случайно всплыть на поверхность. Будьте вежливы, и вы избежите ненужных неприятностей. У вас также может быть много дел дома, и вы даже можете решить сложную соседскую проблему. Вечером расслабьтесь, почитайте книгу или посмотрите сериал. Искусство вдохновит вас на действия или даже на изменение вашей стратегии.

Весы

Шум, который поднимают ваши коллеги, вас не впечатлит. Вы будете в игривом настроении и, возможно, даже попытаетесь спрятаться от тех, кто в вас заинтересован. Срочные дела потребуют вашего внимания, но в конечном итоге вы ничего от них не получите. Подходите ко всему спокойно, и ваш день будет успешным. Венера в соединении также обеспечит успех в любви.

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Скорпион

Меркурий по-прежнему находится в вашем знаке, принося вам успех. Планета Венера также оказывает поддержку, наполняя вас энергией и находчивостью. Покажите всем свои лучшие качества, продемонстрируйте свой талант и чувство юмора, флиртуйте и шутите. Аура также способствует заведению новых друзей и мирному разрешению споров на работе. Только не отказывайтесь от своих собственных интересов, потому что сегодня может наконец-то осуществиться что-то важное.

Стрелец

Вы будете решать чужие проблемы. Вы приобретете важные знания и почувствуете уверенность в себе. Только дважды подумайте, прежде чем поспешно указывать на недостатки того или иного важного человека, ведь вы рискуете потерять некоторые привилегии. Лучше позаботиться о своих преимуществах, ведь весь мир за один день не изменить. Вечер располагает к отдыху, медитации, йоге – в конце концов, вам нужно обрести покой.

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Козерог

Вы будете вежливы и даже более понимающи, чем обычно, что поможет вам добиться успеха. Меркурий в секстиле благоприятствует встречам, интересным беседам, а также финансовым вопросам. На работе возможно выгодное предложение или задание, которое принесет вам большую прибыль в будущем. Также помните о потребностях своих близких и даже подарите кому-нибудь небольшой подарок.

Водолей

Сосредоточьтесь на важных делах и боритесь за свои интересы, и вы добьетесь отличных результатов. Тригон Луны благоприятствует принятию мудрых профессиональных решений. Проявите интерес к тому, чем сегодня занимаются другие, и вы многому научитесь. Во второй половине дня займитесь чем-нибудь для себя. Тригон Венеры способствует открытию интересных хобби, а также успешным покупкам и развлечениям.

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Рыбы

Солнце в тригоне поможет вам придумать хорошую идею, которая приумножит ваши деньги. Прислушивайтесь к мнению других и даже учитесь на их ошибках. Важные люди сегодня также будут оказывать вам поддержку и охотно помогут в сложных делах. Вечером не беспокойтесь ни о чем заранее, благодаря вашей разнообразной интуиции, сбудутся только самые лучшие из них.

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