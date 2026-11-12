День принятия ответственных решений: Овны, позаботьтесь о своих детях, а Весам нужно будет решать финансовые дела – гороскоп на 12 ноября

В четверг, 12 ноября 2026 года, Луна в Стрельце поднимет нам настроение. Сосредоточиться на скучных делах будет сложно, поэтому мы с удовольствием отложим некоторые утомительные задачи. Несмотря на это, расположение звезд поможет нам заметить неиспользованные возможности.

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Стоит куда-нибудь сходить после обеда, так как погода будет располагать к веселью, новым знакомствам и свиданиям. Нам не будет скучно, и атмосфера будет очень приятной, пишет Vogue.

Овен

Вас ждет счастливый, хотя и несколько суматошный день. Тригон Луны к вашему знаку заставит вас желать всем всего наилучшего. Вы почувствуете прилив сил и мужества, что сделает вас эффективным. Оппозиция Венеры также способствует принятию ответственных решений в отношении любви и отношений. Будьте оптимистичны с самого начала, ведь успех уже близок.

Телец

Вы будете считать деньги, планировать расходы и сосредоточитесь на карьере. Возможно, пришло время перемен? Вместо того чтобы тратить время на споры, сосредоточьтесь на том, что принесет свои плоды. Если вы будете сосредоточены, вы быстро справитесь со всеми накопившимися делами. Однако будьте осторожны в любви и отношениях. Не принимайте шутки близко к сердцу, не обижайтесь при каждом удобном случае. Солнце в оппозиции может сделать вас немного чрезмерно чувствительным.

Близнецы

Оппозиция Луны поможет вам сегодня действовать, но не заставляйте себя делать то, чего вам не хочется. Чрезмерно настойчивые вопросы некоторых родственников или друзей также могут вас раздражать. Вы предпочтете заняться учебой или серьезными размышлениями. После обеда отправьтесь на прогулку. Больше физических упражнений и свежего воздуха улучшат ваше настроение. Вы почувствуете, что делаете что-то хорошее для себя и вам не придется так сильно ни о чем беспокоиться.

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Рак

Вам не захочется шуток, сюрпризов или светской беседы. Вместо того чтобы тратить время на пустую болтовню, вы будете заняты планированием будущего. Горе тому, кто откажется вас слушать. Однако не стоит слишком увлекаться тем, чтобы браться за дела немедленно. Всем хочется спокойного времени, а не обсуждения сложных тем. Измените свое отношение, и ваш день будет успешным.

Лев

Вы решите взяться за важные задачи. Тригон Луны к вашему знаку делает вас амбициозным и нетерпеливым. Вы не потерпите ошибок и даже будете критиковать чужие идеи, если они вам не понравятся. Будьте осторожны, потому что не все будут такими же амбициозными, как вы, и ваши близкие могут просто захотеть сосредоточиться на обычных, довольно банальных делах. Делайте то, что важно для вас, сами, и никто вас не побеспокоит.

Главные истории дня

Дева

Избегайте стрессовых ситуаций и сложных разговоров, так как это может немного отвлечь вас. Вам не удастся избежать своих обязанностей, и кто-то ворчливый может немного поворчать, но, как всегда, вы справитесь. День благоприятен для дополнительной прибыли и довольно хороших идей, даже если поначалу будет трудно. Во второй половине дня вы почувствуете прилив энергии. Сходите на свидание или встретьтесь с друзьями и повеселитесь.

Весы

Вы будете искать новое вдохновение. Вы почувствуете потребность отвлечься от повседневной жизни или отправиться в путешествие. Не берите на себя дополнительные обязанности, так как у вас может не хватить сил справиться со всеми. В любви вас ждет большой успех, поскольку Венера продолжает находиться в соединении с вами. Сегодня вам нужно время для мечтаний и хобби. Секстиль Луны также благоприятствует встречам с друзьями и открытию новых интересных интересов.

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Скорпион

Откроются новые возможности, и пока другие будут их обсуждать, вы будете первым, кто начнет действовать. Некоторые будут немного рассеяны или ленивы, но вам повезет. Воспользуйтесь возможностью завести нового друга, который окажется очень полезным в будущем. После обеда позаботьтесь о своей физической форме и красоте, сделайте что-нибудь приятное для себя. Сходите на йогу или в бассейн, и в идеале вы расслабитесь.

Стрелец

Вас ждет захватывающий день, и соединение Луны с планетами создаст для вас отличные условия. Если у вас возникнут проблемы, терпеливо ищите решения, и ситуация обернется вам на пользу. Венера в секстиле также будет вам на руку, и если вы попросите кого-нибудь о помощи, вы сможете избавиться от серьезной проблемы. Это хорошее время для учебы или развития нового хобби. Полученные знания будут вдохновляющими и полезными.

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Козерог

Не торопитесь сегодня и найдите время для себя. Приведите в порядок свое окружение, и вы почувствуете себя лучше и спокойнее. Если услышите о интересных задачах, предложите свою помощь. Важные люди выберут вас для решения или контроля определенного вопроса, и это окажется выгодным. Отдохните после обеда. Позаботьтесь о своем здоровье и комфорте, вместо того чтобы беспокоиться о чем-то заранее.

Водолей

Вы сосредоточитесь на своих делах. Вас заинтересуют перспективы развития, и вы всерьез задумаетесь о повышении или более высокой должности. Секстиль Луны поддерживает эти планы, а Венера в трине принесет вам хорошие новости. Вы также станете более обаятельными, и люди будут добрее к вам. Во второй половине дня поговорите с другом или соседом. Если были какие-либо споры, сегодня они утихнут, и вы сможете вздохнуть с облегчением.

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Рыбы

Вы решите позаботиться о своей физической форме. Вы всерьез задумаетесь об отказе от вредных привычек и переходе на более здоровое питание, а также будете искать ценную информацию по этой теме. В идеале, совершите длительную прогулку и подышите свежим воздухом. Физические упражнения пойдут вам на пользу и укрепят ваше психическое здоровье. Меркурий в трине советует вам сосредоточиться на комфорте и учит, как снимать стресс.

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