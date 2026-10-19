День сюрпризов и везения в делах: Скорпионы, не торопитесь, а Овны, придержите язык – гороскоп на 19 октября

Понедельник, 19 октября, будет мирным и успешным, а Луна в Козероге займет нас личными делами. Мы будем уделять меньше внимания близким друзьям и семье, и больше – собственным потребностям и восстановлению сил. Луна будет в последней четверти, что не способствует усилиям. Однако атмосфера будет благоприятной, мы не позволим себе спешить или нервничать без причины.

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Астрологи рассказали, что только вечером мы почувствуем легкую скуку от старых тем, будем искать поводы для шуток и даже немного посплетничать с друзьями, пишет Vogue.

Овен

Квадрат Луны заставит вас заняться домашними делами. Кто-то требовательный внезапно вспомнит о просроченных делах и обещаниях. К сожалению, не все разрешится быстро, но это будет не ваша вина. Родственники начнут часто менять свое мнение, и вы придете к выводу, что они хотят переложить свои обязанности на вас. К счастью, вы со всем справитесь. Книга или сериал поднимут вам настроение, но не чувствуйте вины за то, что заботитесь о себе.

Телец

Вы будете в приподнятом настроении, а Луна в тригоне придаст вам сил. Однако вы будете думать не только о себе, поскольку благополучие других станет для вас важным. Вам удастся утешить кого-то или помочь нуждающемуся человеку, заслужив его благодарность и сочувствие. День благоприятен для того, чтобы завоевать расположение близких; стоит поговорить с ними о ваших общих планах. Во второй половине дня найдите хотя бы минутку для развлечений. Венера в оппозиции поднимет вам настроение.

Близнецы

Солнце в тригоне с вашим знаком будет создавать вокруг вас приятную атмосферу. Обращайтесь к друзьям и родственникам, у них наверняка найдутся интересные предложения. Только не расстраивайтесь, если планы на вечеринку или развлечения изменятся в последнюю минуту. Благодаря вашей быстрой реакции вы сможете адаптироваться к любой ситуации, и перемены пойдут вам на пользу. В любви возможны приятные сюрпризы, просто проверяйте свои сообщения.

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Рак

Не беритесь за слишком много утомительных дел, иначе у вас не будет столько терпения, сколько обычно. Но прежде чем критиковать кого-то, подумайте, могли ли вы поступить иначе в его ситуации. Сегодня вы заметите вещи, которые другие люди даже не замечают.

Лев

Вы решите позаботиться о своей физической форме. Вы всерьез задумаетесь об отказе от вредных привычек и переходе на здоровое питание, а также изучите различную интересную информацию по этой теме. В идеале, отправьтесь на долгую прогулку и подышите свежим воздухом. Физические упражнения пойдут вам на пользу и укрепят ваше психическое здоровье. Марс все еще находится в вашем знаке, поэтому вам необходимо сознательно предпринять шаги для устранения стресса.

Главные истории дня

Дева

День будет успешным, потому что вы перестанете беспокоиться о сложных вещах и даже изолируетесь от чужих проблем. Вы избежите различных дополнительных обязанностей, поэтому лучше не заставлять себя действовать. Однако, если кто-то из старших попросит вас о чем-то, выполните это. Вечером немного сбавьте темп. Стоит восстановить силы, укрепить здоровье и позаботиться о себе.

Весы

Сегодня вы сможете с удовольствием заняться украшением дома или другим творческим хобби. Однако из-за квадратуры Луны у вас могут возникнуть трудности с донесением своих идей до окружающих, поскольку вы будете тщательно продумывать каждую деталь. Чтобы избежать недоразумений, уделите внимание важным делам лично. После обеда стоит позаботиться о своей внешности и здоровье. Сначала отдохните, а потом уже займитесь остальными делами.

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Скорпион

Сегодня на вас можно положиться. Вы будете более понимающими и отзывчивыми, чем обычно. Вы с радостью поможете кому-нибудь или бескорыстно предложите решение сложной проблемы. Соединение Венеры благоприятствует веселью, творчеству и заведению новых друзей. Однако не стоит общаться со скучными людьми, так как их жалобы могут вас раздражать. Ищите новые источники вдохновения и оптимистично смотрите в будущее, потому что Венера вас поддерживает.

Стрелец

Вы почувствуете прилив энергии. Чем больше вы сегодня сделаете и спланируете, тем большего успеха добьетесь. Также поддерживайте связь с друзьями и принимайте приглашения на встречи или поездки, потому что вам не будет скучно. Кто-то может вдохновить вас новыми и полезными идеями. Удача также на вашей стороне в любви, но не обижайтесь, если у вашего любимого человека есть свои планы на вторую половину дня.

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Козерог

Соединение Луны придаст вам энергии. Что бы вы ни решили, вам захочется осуществить это быстро. Однако ваши идеи нетрадиционных решений проблем могут удивить тех, кто находится дома, и дискуссия будет жаркой. Не сдавайтесь, потому что вы ловко убедите всех принять предложенные вами решения. Послеобеденное время идеально подходит для активного отдыха, и сегодняшняя прогулка пойдет вам на пользу.

Водолей

Вас ждет приятный день. Пообщайтесь с близкими, но также прислушайтесь к хорошим советам, особенно от более опытных людей. Сегодня вы многому научитесь и заслужите репутацию умного и прямолинейного человека. Меркурий также благоприятствует интересным профессиональным идеям, но работа сегодня не будет для вас приоритетом. После обеда хорошее время для активного отдыха, посещения интересных мест или ненадолго занятия хобби.

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Рыбы

Тригон Меркурия к вашему знаку вдохновит вас на создание новаторских идей. Не бойтесь исследовать необычные темы и задавать вопросы. Ваши наблюдения будут точными, но близким вам людям, возможно, захочется отдохнуть. Тригон Меркурия и Венеры к вашему знаку также способствует развлечениям и развитию. Если вам удастся найти время для творческих хобби, вы тоже прекрасно проведете время.

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