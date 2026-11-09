День неожиданных решений и поворотов: Львы, получат новости, а Рыб ждут деньги – гороскоп на 9 ноября для всех

В понедельник, 9 ноября 2026 года, новолуние в Скорпионе будет способствовать важным размышлениям. Мы будем осторожны в отношении рискованных предложений или новых знакомств. Мы почувствуем необходимость сначала разобраться со своими проблемами и, наконец, решить их. Выявление того, что нас блокирует или обескураживает, облегчит нам задачу по их устранению. Однако у нас не будет много терпения к другим.

Видео дня

Во время новолуния лучше не придираться, не критиковать и не читать нотации. После работы давайте расслабимся и запланируем какие-нибудь приятные занятия, пишет Vogue.

Овен

Вы почувствуете прилив энергии и добьетесь своего. Однако утром кто-то может немного вас прервать. Вам придется улаживать споры, которые вы не начинали. Прислушайтесь к своей интуиции и понаблюдайте за людьми, и вы найдете правильный подход. Дома кому-то может понадобиться ваша помощь; не бросайте их в трудную минуту. Днем вас ждет прилив юмора. Веселитесь и празднуйте свои успехи.

Телец

Вы почувствуете, что люди нуждаются в вас. У кого-то возникнут к вам претензии, и вместе вы обсудите, что нужно сделать для достижения важных целей. Луна в оппозиции к вашему знаку также способствует прояснению профессиональных вопросов, но не переусердствуйте с критикой и поучениями. Чувствительный человек может даже обидеться, и его сплетни могут немного задеть вас. Во второй половине дня погода изменится, и Солнце в оппозиции станет более благоприятным для любви и веселья.

Близнецы

В то время как другие лихорадочно строят планы на выходные, вы быстро наверстаете упущенное за неделю. Вы будете сосредоточены и решительны, а Марс в секстиле поможет вам сосредоточиться на важных делах. Шум, который поднимают некоторые окружающие, вас не затронет. Хотя сегодня вы будете немного уставать, вы посчитаете пятницу успешной. Вечером настанет время для награды. Свидание или встреча с друзьями поднимут вам настроение.

РЕКЛАМА

Рак

Вам больше везет в общении с людьми. Вас ждут интересные беседы, а чье-то мнение о текущих событиях даст вам пищу для размышлений. После обеда сходите куда-нибудь, желательно на встречу, связанную с вашим хобби, и вы познакомитесь с интересными людьми. Вам нужны развлечения и веселье, а также новое вдохновение. Квадрат Венеры советует вам не зацикливаться на прошлом.

Лев

Квадрат новолуния к вашему знаку сделает вас немного рассеянным. Постарайтесь обращать внимание на детали различных дел и проверьте свои счета. Если вы будете держать все под контролем, то избежите проблем. Не ввязывайтесь в социальные интриги. Ваша интуиция подскажет вам, с кем лучше общаться, но не беспокойтесь обо всем, что услышите сегодня.

Главные истории дня

Дева

Стоит поискать поддержки, даже если вы и так прекрасно справляетесь в одиночку. Однако сегодняшнее секстильное новолуние сделает людей важными для вас. Меркурий также благоприятствует хорошему профессиональному сотрудничеству, но не спорьте из-за пустяков, даже если вы правы. Некоторые вещи лучше оставить в покое, и все само собой уладится. Вам везет в любви. Ваш острый ум очарует застенчивого человека; соберитесь с духом.

Весы

Вы будете ответственно относиться к своим обязанностям и не отстанете от важных задач. Новолуние благоприятствует хорошим идеям, связанным с покупками или организацией работы. Вы будете внимательны к деталям и выполните свои обещания. Вечером займитесь духовными делами и отдохните. Венера в соединении гарантирует успех; просто отдохните сначала, а затем действуйте.

РЕКЛАМА

Скорпион

Вас ждет успешный день. Новолуние в вашем знаке вдохновит вас на действия. Ваши амбициозные идеи будут услышаны, и кто-то, кто вас критиковал, наконец-то станет более понимающим. Аура также благоприятствует быстрым покупкам или путешествиям. Во второй половине дня настанет время расслабиться. Вы найдете кого-нибудь, кто поможет вам со скучными делами, и почувствуете себя более оптимистично. На свидании кто-то исполнит вашу мечту, если вы проявите терпение.

Стрелец

Старайтесь не осуждать других и не ввязывайтесь в рискованные дела. Вам будут поступать выгодные предложения, но лучше спокойно их обдумать. Не волнуйтесь, вы ничего не упустите, и все сложится даже лучше. Чувство юмора вернется к вам во второй половине дня, желательно в кругу друзей. Просто помните обещание, данное вашему застенчивому другу, который рассчитывает на вашу поддержку. Не оставляйте его одного, иначе он вас упрекнет.

РЕКЛАМА

Козерог

Секстиль Луны к вашему знаку поможет вам быстро реализовать ваши планы. Вы сможете справиться со сложными вопросами, потому что не будете тратить время на размышления. Секстиль Меркурия также благоприятствует знакомству с людьми, обладающими интересной информацией. Только не обещайте слишком многого тому, кого вы еще плохо знаете. Послеобеденное время благоприятно для развлечений, свиданий и искусства. Будьте осторожны при покупках, так как вы можете потратить много денег. Выбирайте то, что соответствует вашему стилю, поскольку эксперименты могут оказаться менее успешными.

РЕКЛАМА

Водолей

Наберитесь смелости и расскажите о своих успехах. Некоторые люди будут стремиться указать на ваши ошибки или завидовать вам, но они не причинят вам вреда. Не принимайте все близко к сердцу, чаще улыбайтесь, и у вас будет больше шансов добиться успеха. Вечером вы найдете время для отдыха и размышлений. Вы можете принять важные решения относительно своего питания или образа жизни, а квадратура новолуния также благоприятствует медитации и йоге.

Рыбы

Вы будете общительны и открыты новым идеям. Вы будете общаться с друзьями, узнавать мнения других людей и искать совета. Разговор с более опытным коллегой также вдохновит вас. Сегодня тригон новолуния значительно поможет вам в обучении и получении интересной информации. Во второй половине дня стоит позвонить родственникам, так как у них тоже могут быть интересные предложения. Успех в любви, идеальный день для свидания.Для того чтобы оставить комментарий, пожалуйста, войдите в систему.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий