День достижений и успешных сделок: Раки, будьте готовый к важному разговору, а Львов ждут проблемы – гороскоп на 28 октября для всех

Нас ждет более спокойный день. Луна в Близнецах благоприятствует интеллектуальной работе, консультациям и крупным покупкам. Мы будем открыты к потребностям других и готовы к достижению соглашений. Новые знакомства окажутся вдохновляющими и успешными, поэтому стоит на них наладить контакт. Вечер станет идеальным временем для просмотра прекрасных фильмов, чтения литературы и прослушивания музыки.

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Стоит запомнить сегодняшние сны, так как они могут содержать важные подсказки о том, как выбраться из затруднительного положения, пишет Vogue.

Овен

Воспользуйтесь возможностями и ни о чем не беспокойтесь. Вы почувствуете себя готовыми к совершенно новым вызовам. Вас будут любить окружающие, и люди будут дружелюбны. Луна в секстиле предвещает успешный день. Вы узнаете что-то совершенно новое или пойдете против течения. А если вы застряли или застряли в рутине, вы увидите, как можете преодолеть эти ограничения.

Телец

У вас будет немного больше обязанностей, чем обычно, но сохраняйте позитивный настрой. Составьте подробный план и придерживайтесь его, и все будет хорошо. Будьте осторожны в любви сегодня. Не критикуйте недостатки, которые вы недавно заметили у близкого человека, так как это может создать ненужную негативную атмосферу. Вечером займитесь хобби, почитайте хорошую книгу или посмотрите фильм. Не стоит так сильно обо всем беспокоиться.

Близнецы

Соединение Луны с планетой гарантирует вам успех; вы будете энергичны и очень изобретательны. Покажите всем свои лучшие качества, блистательно продемонстрируйте свой талант и чувство юмора. Не стесняйтесь, флиртуйте и шутите. Тригон Венеры также способствует заведению новых друзей и, на работе, мирному разрешению споров. Только не отказывайтесь от собственных интересов, потому что на горизонте появится действительно выгодная сделка.

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Рак

Вы будете чувствительны, и многие обиженные люди найдут в вас защитника. Вы решите действовать, но не позволяйте никому испортить вам настроение своими жалобами. Предложите помощь и совет, а затем сосредоточьтесь на своих делах. На работе постарайтесь быстро справиться со своими обязанностями, так как могут возникнуть дополнительные семейные обязательства. Однако стоит позаботиться о доме и его окрестностях, чтобы сделать жизнь всех членов семьи более комфортной.

Лев

Возможно, у вас появится идея, которая приумножит ваши деньги. Прислушайтесь к мнению других и даже поучитесь на их ошибках. Венера в секстиле также сделает важных людей более сочувствующими, чем обычно, и готовыми помочь вам в сложном деле. Не будьте критичны вечером, так как у любимого человека могут быть довольно хорошие идеи для развлечения.

Главные истории дня

Дева

Квадрат Луны сделает вас недоверчивым. Даже самые незначительные детали могут выбить вас из колеи, поэтому будьте осторожны в своих словах. Занимайтесь своими делами, и все встанет на свои места. Что касается дел, связанных с домом или квартирой, не бойтесь действовать, ведь задачи окажутся проще, чем вы думаете. После обеда найдите время для отдыха – прогулка поможет вам забыть о проблемах.

Весы

Вас ждет успешный день, хотя вы можете быть очень заняты. Тригон Луны благоприятствует решению государственных вопросов, поскольку люди будут вежливы с вами. Не стесняйтесь спрашивать обо всем, что вас интересует. На работе соединение Венеры благоприятствует решению головоломок. Один человек наконец-то раскроет вам свои финансовые планы, и вы получите информацию, которая может оказаться весьма ценной. Вечером настанет время расслабиться, желательно прогуляться или заняться йогой.

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Скорпион

Вы сосредоточитесь на личных делах, и проблемы других вас не будут волновать. Вы решите навести порядок в своих вещах, просмотреть важные документы и обсудить нерешенные вопросы с кем-нибудь. День будет очень благоприятен для заботы о доме и семье, но во второй половине дня ваши амбициозные планы могут внезапно измениться. Вы будете в явно игривом настроении, и Меркурий будет благоприятствовать свиданиям и развлечениям.

Стрелец

Вы будете в жизнерадостном настроении, у вас появятся хорошие идеи, и вас не будут беспокоить критики. К сожалению, могут возникнуть неотложные дела. Подходите ко всему спокойно, и день будет успешным, показав, что вы многого добились. Оппозиция Луны только во второй половине дня благоприятствует веселью и новым знакомствам.

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Козерог

Вы сохраните самообладание и хладнокровие в любой ситуации. Это поможет вам удержать кого-то от принятия слишком рискованных решений. Сегодня ваши сильные стороны – финансы и планирование. Венера в секстиле способствует обретению друзей и даже популярности. Только не обещайте слишком много тому, кто в прошлом предал ваше доверие. Люди меняются, но лучше быть бдительным.

Водолей

Вас ждет прекрасный день, только постарайтесь не забыть о важной встрече. Придут интересные новости, а сплетни и шутки могут отвлечь вас. После обеда самое время позаботиться о своем здоровье и красоте. Сходите по магазинам, и вы обязательно найдете что-нибудь очень элегантное. Только будьте осторожны с покупками, сделанными в компании, потому что завтра вы можете быть не так довольны ими.

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Рыбы

До полудня займитесь организационными вопросами, особенно важными документами и счетами. Спланируйте, как инвестировать свои средства или когда купить что-то необходимое. Меркурий в тригоне стимулирует любознательность и показывает, что не следует позволять себя обманывать или использовать в своих целях. Если кто-то неожиданно предложит вам что-то странное, проявите смекалку и защитите себя от потерь. Хорошая шутка может помочь выйти из неловкой ситуации.

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