День борьбы за новые проекты и финансы: Тельцы, будьте смелыми, а Рыбам нужно взять тайм-аут – гороскоп на 2 ноября для всех

В понедельник, 2 ноября, Луна в Льве окажет положительное влияние на вашу социальную жизнь, поэтому разговоры могут затянуться дольше, чем ожидалось. Давайте развивать хорошие отношения, особенно дружеские. Стоит звонить друзьям, спрашивать о разных вещах, планировать поездки или мероприятия.

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Луна в Льве поможет вам открыть и развить свои таланты и будет способствовать обучению. Те, кто занимается искусством или хобби, испытают огромную радость творчества, пишет Vogue.

Овен

Луна в тригоне придаст вам смелости. На работе беритесь за новаторские проекты, так как старые методы уже не принесут столько пользы. Вы также решите позаботиться о близких. Разговоры будут целенаправленными, и вы даже спланируете совместные инвестиции. Успех в любви будет за вами; смело начинайте встречаться. У одиноких людей есть шанс; дружелюбный человек будет рад помочь вам встретить кого-то особенного.

Телец

Квадрат Луны затруднит концентрацию на повседневных делах, покупках или счетах в течение дня. Избегайте неприятных людей и не позволяйте себе спешить. По возможности избегайте утомительных задач и не заставляйте себя ничего делать. Днем вы обнаружите, что со всем справились довольно хорошо. Вечером вы почувствуете прилив энергии.

Близнецы

День обещает быть весьма успешным. Вы будете более охотно браться за нерешенные вопросы и сумеете их уладить. Однако доверьтесь своей интуиции и не спешите с выводами, так как еще более интересные новости могут появиться во второй половине дня. Не стесняйтесь спрашивать чужое мнение, ведь оно может многое рассказать. Успеха в любви вы добьетесь, если найдете время для свидания.

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Рак

У вас появятся более важные дела. В то же время вы станете более привередливыми и тревожными, чем обычно. День может показаться немного суматошным, но не жалуйтесь и спокойно продолжайте заниматься своими делами, потому что кто-то другой добавит к вашей рабочей нагрузке. Днем вам захочется расслабиться, и прогулка или занятие йогой помогут вам почувствовать себя спокойнее. Вечером приготовьте что-нибудь легкое, посмотрите сериал, и ваше настроение улучшится еще больше.

Лев

Соединение Луны поможет вам сосредоточиться на важных задачах. Сегодня отличный день для уборки или покупок. Также уделите внимание своему здоровью и физической форме. Попробуйте новую косметику, и вы быстро увидите потрясающие результаты. Любовь сегодня для вас благоприятна, но квадрат Меркурия советует держать свои дела в секрете. Если вы доверитесь не тому человеку, вы станете объектом сплетен.

Главные истории дня

Дева

Вас ждет захватывающий день, а секстиль Меркурия к вашему знаку придаст вам смелости. Ваши идеи будут невероятно креативными и могут даже принести вам дополнительные деньги. Однако будьте осторожны, так как кто-то может попытаться обмануть вас или мошенничать. Если кто-то использует ваш энтузиазм в своих целях, не рассказывайте ему о своих планах на сегодня. Смена обстановки, свидание или вечеринка днем ​​окажутся весьма успешными.

Весы

Вы почувствуете прилив энергии и начнете строить амбициозные планы, избавляясь от скуки и рутины. Начните перемены с себя. Если вы сегодня измените свой рацион питания или запишетесь на занятия спортом, вы будете придерживаться своих решений. Послеобеденное время особенно благоприятно для хороших идей активного отдыха. Любовь по-прежнему будет успешной; не отказывайтесь от свидания из-за шопинга или уборки.

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Скорпион

Вы будете сосредоточены на своей работе. Вы решите разобраться со всеми незавершенными делами, чтобы у вас появилось время для более прибыльных проектов. Вы будете критичны, но это пойдет вам на пользу. Однако социальные ситуации могут быть немного запутанными, так как кто-то может не рассказать вам истинные причины своих действий. Лучше сходить на йогу или в бассейн; активная релаксация – хорошая идея.

Стрелец

Сегодня у вас будет хорошее настроение, и вы сможете рассчитывать на доброту окружающих. Кто-то даже может быстро помочь вам решить проблему, с которой вы долго боролись. Однако, хотя вы будете чувствовать себя свободно и непринужденно, не переусердствуйте с шутками. Стоит встретиться с друзьями после обеда или хотя бы позвонить им. Послушайте последние новости, и у вас сложится лучшее мнение о какой-нибудь противоречивой фигуре.

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Козерог

Сегодня вам предстоит заниматься более серьезными делами. Вы будете считать деньги и планировать свои расходы. Решите сложные вопросы до полудня, так как позже у вас будет более игривое настроение. Не экономьте сегодня на любимой еде, ведь вкусный ужин поднимет вам настроение. Однако будьте осторожнее в любви. Не критикуйте покупки, сделанные близкими людьми, так как ваши аргументы могут быть неправильно поняты.

Водолей

Вам будет скучно от того, что приходится делать каждый день. У вас будет много смелости и желания действовать, но у судьбы могут быть другие планы. Новаторские идеи окажутся прибыльными, но не все из них будут реализованы сегодня. Не волнуйтесь, остаток недели будет благоприятен для действий. Отдохните сегодня и прогуляйтесь после обеда. Вам нужно немного отстраниться от всего, что происходит в последнее время.

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Рыбы

Вы будете в хорошем настроении и используете прилив энергии, чтобы быстро справиться с работой. Благодаря доброте и поддержке важного для вас человека, сегодня вы получите больше, чем другие. Только не позволяйте никому диктовать вам, как тратить деньги. Доверьтесь собственному суждению, и вас ждет приятное времяпрепровождение. После обеда займитесь чем-нибудь для своего здоровья: прогуляйтесь или просто хорошо выспитесь.

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