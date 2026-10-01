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Где в Украине ожидаются заморозки: синоптик дала прогноз на пятницу. Карта

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read2 мин
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Где в Украине ожидаются заморозки: синоптик дала прогноз на пятницу. Карта
В ближайшую ночь в ряде областей возможны заморозки на поверхности почвы
Источник: Pexels

В пятницу, 2 октября, в Украине ожидается сухая и ясная погода, однако в ближайшую ночь в ряде областей возможны заморозки на поверхности почвы. Они прогнозируются в западных и северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.

Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко. По её словам, погоду в Украине будет определять мощный антициклон – область высокого атмосферного давления, из-за чего страна будет находиться под влиянием сухой и ясной воздушной массы.

Где ожидаются заморозки

Из-за ясной и звездной погоды ночью вероятность заморозков на почве будет высокой. В то же время они ожидаются не на всей территории Украины, а преимущественно в западных, северных и центральных областях, в частности в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.

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При этом Диденко подчеркнула, что речь идет преимущественно о заморозках на поверхности почвы, а не в воздухе. Исключением могут стать только Карпаты, где температура может опускаться ниже нуля и в воздухе.

Где в Украине ожидаются заморозки: синоптик дала прогноз на пятницу. Карта

Заморозки. Ілюстративне фото.

Источник: Pexels

Какая будет температура 2 октября

В пятницу, 2 октября, днем температура воздуха в большинстве регионов составит +16...+18 градусов. В Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях будет прохладнее – от +12 до +16 градусов.

Теплее всего будет в Закарпатье и в Крыму, где воздух прогреется до +20...+22 градусов.

Где в Украине ожидаются заморозки: синоптик дала прогноз на пятницу. Карта

Погода на 2 жовтня

Источник: Скриншот

В Киеве 2 октября прогнозируется ясная и сухая погода, а дневная температура поднимется до +16 градусов. Ночные заморозки возможны только на окраинах столицы или в области и исключительно на поверхности почвы.

По словам синоптика, теплая и сухая погода в Украине сохранится в ближайшее время.

Напомним, в начале октября в Украине прогнозировали заморозки на поверхности почвы. В некоторых регионах температура могла опускаться до 0–3° мороза, а опасные погодные явления ожидались в период с 1 по 3 октября.

Как писал OBOZ.UA, зима 2026–2027 годов в Украине может оказаться теплее климатической нормы, а самым аномально теплым месяцем прогнозируется декабрь. В то же время в январе ожидается период похолодания, во время которого в отдельных регионах Европы, в частности на востоке, возможны морозы и снегопады.

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