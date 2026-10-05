Где в лесу чаще всего растут грибы: названы 6 мест

Осенью грибники нередко часами бродят по лесу, но возвращаются почти с пустой корзинкой. Причина не всегда заключается в отсутствии грибов.

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Часто они растут в местах, мимо которых люди проходят, даже не догадываясь, что стоит внимательнее присмотреться к мху, траве или пространству под деревьями. Deccoria рассказывает о шести местах в лесу, где шанс найти грибы особенно высок.

Вдоль лесных дорог и тропинок

Не стоит думать, что возле дорог грибов нет. Особенно перспективными могут быть обочины малолюдных лесных тропинок, канавы и заросшие травой края дорог.

Там часто дольше сохраняется влага, а грибы могут прятаться буквально в нескольких шагах от тропинки. Особенно внимательно стоит осматривать участки, по которым редко ходят люди.

На опушке

Иногда совсем не нужно заходить далеко в лес. Множество грибов можно найти там, где деревья граничат с лугами, полянами или полями.

Такие места получают достаточно света, но в то же время почва под деревьями может оставаться влажной. Поэтому стоит медленно пройтись вдоль опушки леса и внимательно осматривать землю.

В низинах, оврагах и на склонах

Грибы любят участки, где дольше задерживается влага. Это могут быть небольшие впадины, канавы, пологие склоны и неровности рельефа.

Особенно перспективны места, покрытые мхом. Шляпки грибов там часто почти полностью скрываются среди растительности, поэтому спешка во время поиска только помешает.

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Возле берёз

В смешанных лесах стоит обращать особое внимание на участки, где растет много берез.

Некоторые грибы образуют с определенными деревьями тесную симбиотическую связь. В частности, возле берез часто можно найти подберезовые грибы. Больше всего шансов найти их после периода достаточной влажности, когда лесная подстилка не пересохла.

Под соснами, елями и лиственницами

Хвойные деревья также являются хорошим ориентиром для грибника. Под соснами, елями и лиственницами можно найти маслятки, моховики, боровики и другие виды.

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Внимательно осматривайте участки под низкими ветвями. Часто гриб почти незаметен: из-под хвои или мха может торчать лишь небольшая часть шляпки.

Возле поваленных и старых деревьев

Не проходите мимо поваленных стволов, пней и постепенно разлагающейсядревесины.

Именно здесь могут появляться целые группы грибов, в частности опята. Стоит осмотреть не только поверхность старого дерева, но и землю вокруг него, а также пространство под стволом.

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