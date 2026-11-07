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Где в квартире может "прятаться" плесень: не пропустите эти места

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
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Где в квартире может "прятаться" плесень: не пропустите эти места
Где скрывается плесень. Источник: Pexels

Осень – это время, когда во многих домах возникает проблема, которая может долго оставаться незамеченной. Даже если мы регулярно убираем и проветриваем комнаты, грибок все равно может расти в некоторых уголках. Стоит проверить несколько мест, прежде чем наступит зима.

Одна из зон, особенно подверженных образованию плесени, находится за крупной мебелью, расположенной у наружных стен. Шкафы, комоды и высокие изголовья кроватей ограничивают циркуляцию воздуха, из-за чего стена остается более прохладной. В таких условиях влага может сохраняться долгое время, даже если поверхность кажется сухой, пишет OBOZ.UA.

Также стоит проверить углы комнат, места вокруг окон и подоконников, а также стены, примыкающие к неотапливаемым помещениям. Обратите особое внимание на ванную комнату и кухню, где повседневная деятельность приводит к образованию большого количества водяного пара.

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Плесень также может появиться под обоями, вдоль плинтусов и вокруг протекающих труб. Она не всегда сопровождается характерным затхлым запахом, поэтому стоит регулярно проверять труднодоступные уголки и щели.

Где в квартире может ''прятаться'' плесень: не пропустите эти места

Как избавиться от плесени. Источник: Pexels

На каком расстоянии от стены следует отодвинуть мебель, чтобы предотвратить появление плесени

Один из самых простых способов снизить риск – обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха за мебелью. Для шкафов и комодов, расположенных у холодных наружных стен, рекомендуется оставлять зазор примерно 5-10 см. Однако это не гарантирует универсальной защиты от плесени. Если стена влажная, плохо утеплена или имеет мостики холода , простой перестановки мебели может быть недостаточно.

Влажность воздуха также важна . В течение отопительного сезона лучше всего поддерживать ее на уровне около 40-50%. Длительный уровень влажности выше 60% увеличивает риск образования плесени. Небольшой гигрометр может быть полезен, позволяя постоянно контролировать условия в вашем доме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как проверить фактическую температуру в холодильнике.

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