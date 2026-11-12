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Где сушить белье в маленькой квартире: лучшее место

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
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Где сушить белье в маленькой квартире: лучшее место
Где лучше всего сушить белье. Источник: Pexels

Каждому нужно стирать одежду из соображений гигиены. К сожалению, сушка белья в маленькой квартире становится проблемой из-за ограниченного пространства. Сушилка занимает много места и выглядит не лучшим образом. Это особенно актуально, если мы часто принимаем гостей и не хотим, чтобы они видели наши пижамы или нижнее белье.

На самом деле, спальня – не лучшее место для сушки белья. Стоит выбрать другую комнату, чтобы повысить комфорт и ускорить сушку, пишет OBOZ.UA.

Есть несколько аргументов в пользу того, что спальня – одна из худших комнат для сушки белья. Особенно маленькая и плохо проветриваемая.

Если поставить сушилку с мокрой одеждой, она будет выделять влагу в воздух, что повысит уровень влажности в комнате.

Где сушить белье в маленькой квартире: лучшее место

Как быстро сушить белье осенью. Источник: Pexels

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Избыточная влажность способствует росту плесени и пылевых клещей. Это вредно влияет на ваше здоровье, качество сна и самочувствие. Если у вас только одна комната или вам нужно сушить одежду в спальне, регулярно проветривайте ее.

Сушка белья в гостиной имеет свои преимущества и недостатки. С одной стороны, важно помнить, что это место, где мы проводим много времени и отдыхаем, а с другой – оно обычно просторное и хорошо проветриваемое.

Однако, если вы сушите белье в гостиной, разместите сушилку у окна. Не ставьте ее слишком близко к стене или радиатору, поскольку воздух должен свободно циркулировать вокруг одежды, что ускоряет сушку.

Лучшее место для сушки белья

Кухня может быть отличным местом для сушки белья в маленькой квартире. Конечно, при условии, что она хорошо проветривается.

Важно не вешать белье во время приготовления еды, поскольку запахи пищи могут оставаться на вашей одежде. Приготовление еды также повышает влажность воздуха. Стоит также рассмотреть возможность обустройства коридора, если он просторный и обеспечивает свободную циркуляцию воздуха.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как спастись от влажности и сырости в помещении.

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