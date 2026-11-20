Выбор правильного места для вашего папоротника – залог успеха, но в отопительный сезон также нужно обеспечить достаточную влажность и хорошее освещение.

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О том, как ухаживать за папоротником, чтобы он сохранял пышную листву в течение всего сезона, пишет OBOZ.UA.

Папоротники требовательны к месту расположения и не "согласятся" на случайное место в доме. Они хорошо растут в светлом месте с рассеянным светом, например, у окна, выходящего на север или восток.

На окнах, выходящих на юг и запад, папоротник может подвергаться чрезмерному солнечному свету. Поэтому лучше всего разместить его на расстоянии 1-2 метров от стекла или закрыть окно легкой шторой. Самое главное – избегать прямых, резких солнечных лучей на его листья.

Вы можете подумать, что лучше поместить его в тень. Нет, это не так, потому что папоротник не любит крайностей, а слишком малое количество света замедляет его рост и приводит к пожелтению листьев.

Требования к месту на этом не заканчиваются. Папороть не следует размещать непосредственно над радиатором, возле камина или на пути потока горячего воздуха. Во время отопительного сезона лучше всего найти для нее место, где листья не будут подвергаться воздействию тепла от радиатора.

Также избегайте холодных сквозняков, особенно во время проветривания дома. Плохие условия быстро скажутся на ее здоровье: она начнет желтеть, сохнуть и терять листья.

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