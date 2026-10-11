Где нельзя собирать грибы: даже если они поражают своим видом

Даже красивые, крепкие и на первый взгляд вполне здоровые грибы могут представлять опасность. Дело не только в ядовитых видах, но и в месте, где они выросли. Некоторые территории лучше обходить стороной, даже если там можно набрать полную корзину боровиков или подберезовиков.

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Как пишет польское издание Pysznosci, грибы способны накапливать из окружающей среды не только воду и питательные вещества, но и вредные соединения. В частности, они могут поглощать тяжёлые металлы, которые попадают в почву в результате транспортного и промышленного загрязнения.

Вблизи автомобильных дорог

Самое опасное в том, что обычное мытье, очистка кожицы или даже длительная варка не гарантируют удаления таких веществ. Именно поэтому важно обращать внимание не только на вид грибов, но и на место их произрастания.

Грибы нередко растут на обочинах, в придорожных канавах и на опушках вблизи трасс. Однако собирать их возле дорог с интенсивным движением транспорта не рекомендуется. В таких местах почва может содержать тяжёлые металлы и другие загрязнители, связанные с автомобильными выбросами, износом шин и тормозных колодок.

Особую опасность представляют свинец и кадмий, которые могут накапливаться в организме. Длительное воздействие этих веществ способно негативно сказываться на работе почек, печени и нервной системы.

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Даже если гриб растет в нескольких метрах от дороги и не имеет никаких внешних повреждений, это не свидетельствует о его безопасности.

Вблизи железнодорожных путей и промышленных предприятий

Еще одна нежелательная территория для сбора грибов — окрестности железных дорог, заводов, фабрик, свалок и мест хранения промышленных отходов.

Почвы на таких участках могут быть загрязнены химическими соединениями, нефтепродуктами и тяжелыми металлами.

Даже если рядом с предприятием растет густой лес, это не гарантирует чистоту почвы. Грибы способны поглощать определенные загрязнители через мицелий, а их внешний вид не позволяет определить концентрацию опасных веществ.

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На военных полигонах и загрязненных территориях

Особой осторожности требуют участки, которые ранее использовались для военных учений или подверглись загрязнению в результате боевых действий.

Помимо потенциально опасных веществ в почве, на таких территориях могут оставаться мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные предметы. Даже если местность кажется спокойной, а грибы растут в большом количестве, заходить на потенциально заминированные участки категорически запрещено.

В заповедниках и на территориях с ограниченным доступом

Не каждый лес открыт для сбора грибов. В природных заповедниках, заповедных зонах национальных природных парков и на других территориях с соответствующим режимом охраны такая деятельность может быть запрещена.

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Ограничения также могут действовать на отдельных лесных участках, где проводятся научные исследования, осуществляется восстановление насаждений или охраняются редкие виды растений и животных.

В Украине перед посещением леса стоит проверить не только природоохранные ограничения, но и действующие запреты на посещение лесных массивов, установленные местными властями на период военного положения.

Где лучше всего собирать грибы

Для тихой охоты следует выбирать разрешенные для посещения лесные массивы, удаленные от оживленных трасс, железных дорог, промышленных объектов и свалок.

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При этом специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:

Собирать только те виды грибов, в съедобности которых вы абсолютно уверены.

Не брать старые, подгнившие, заплесневелые или сильно поврежденные экземпляры.

Избегать грибов, которые промерзли, размокли или начали разлагаться.

Не собирать грибы на территориях с неизвестной историей загрязнения.

Проверять, разрешено ли посещать выбранный лес.

Важно помнить, что даже съедобный гриб не всегда безопасен для здоровья. Его качество зависит не только от вида и свежести, но и от условий, в которых он вырос. Поэтому лучший урожай — не обязательно самый большой, а тот, который собран в безопасном месте.

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