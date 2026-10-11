Где нельзя сажать малину: ягод вообще не будет

Малина считается неприхотливой культурой, однако неудачное место может свести на нет все усилия садовода. В неблагоприятных условиях кусты медленно растут, чаще болеют, почти не плодоносят, а иногда и вовсе не приживаются.

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Поэтому перед посадкой стоит оценить не только качество почвы, но и освещенность, защищенность участка, а также то, какие растения росли здесь раньше. Подробности — на сайте Deccoria.

Где не стоит сажать малину

В низинах, где застаивается вода. Корневая система малины расположена близко к поверхности, поэтому растение любит умеренно влажную почву. Но постоянное переувлажнение ей вредит: застой воды создает благоприятные условия для грибковых болезней и может привести к отмиранию кустов.

В глубокой тени. Место под густыми кронами деревьев, возле высокой стены или здания — неудачный выбор. При недостатке солнца побеги вытягиваются, растение ослабевает и закладывает меньше цветков. Кроме того, корни крупных деревьев забирают часть влаги и питательных веществ.

В тяжелой и плотной почве. На глинистой, плохо проницаемой почве корням не хватает воздуха. В таких условиях молодые саженцы могут плохо приживаться. Если другого места нет, почву желательно предварительно разрыхлить, добавив компост и материалы, улучшающие её структуру.

На открытом ветреном месте. Сильные порывы ветра могут ломать побеги и быстро высушивать почву. Особенно опасны такие условия для молодых кустов после осенней посадки, когда они ещё не успели хорошо укорениться.

Там, где недавно росли родственные или подверженные тем же болезням культуры. Малину не рекомендуют высаживать на участке, где в течение предыдущих 3–4 лет росли малина, ежевика, клубника, картофель, помидоры, перец или баклажаны. В почве могут оставаться возбудители болезней, способные заразить новые растения.

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Какое место для малины лучше всего

Для обильного урожая стоит выбирать солнечный, уютный и защищенный от сильного ветра участок. При достаточном количестве света кусты цветут обильнее, а ягоды лучше созревают, набирают сладость и аромат.

Почва должна быть рыхлой, плодородной, богатой перегноем и умеренно влажной. Оптимальная кислотность для малины — примерно pH 5,5–6,5.

Осенняя посадка считается удачной: обычно малину высаживают с сентября до конца октября, чтобы корни успели прижиться до сильных морозов.

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