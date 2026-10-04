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Заботился о тепле для детей в школе: на войне погиб воин из Сумской области Сергей Олейник

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read2 мин
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Заботился о тепле для детей в школе: на войне погиб воин из Сумской области Сергей Олейник
Сергей Олейник

На фронте в бою с российскими оккупантами погиб воин из Сумской области Сергей Олейник. Жизнь защитника оборвалась 30 сентября.

До мобилизации в начале 2024 года Сергей Олейник работал в котельной местной школы. О потере сообщил мэр Кролевца Виктор Лехман.

Что известно о Герое

"С глубокой скорбью и печалью сообщаем: в бою за Украину, ее свободу и независимость погиб наш мужественный воин-земляк, Герой – Сергей Олейник", – написал Лехман на своей странице в Facebook 3 октября.

Заботился о тепле для детей в школе: на войне погиб воин из Сумской области Сергей Олейник

Сергей Олейник. Источник: Страница Виктора Лехмана в Facebook

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Сергей Олейник родился 20 июня 1976 года в селе Ярославец, которое в настоящее время входит в состав Кролевецкой громады.

С этим селом была связана вся жизнь Сергея: там прошло его детство и школьные годы, там он создал семью, воспитывал дочь и дождался рождения внука.

До того, как надеть военную форму, Сергей Олейник работал оператором котельной в Тулиголовской общеобразовательной школе, где заботился о тепле и уюте для детей и учителей.

12 февраля 2024 года Сергея призвали в ряды ВСУ по мобилизации. С тех пор он защищал Украину с оружием в руках.

"Верный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость, погиб 30 сентября 2026 года. У военнослужащего остались отец, жена, дочь, внук, сестры и зять. Искренне соболезнуем родным, близким, друзьям Сергея Николаевича и всем, кто его знал. Разделяем вашу невыразимую боль и склоняем головы в глубокой скорби", – отметил мэр Кролевца.

Время и место прощания с воином пока неизвестны. Об этом в громаде пообещали сообщить отдельно.

Заботился о тепле для детей в школе: на войне погиб воин из Сумской области Сергей Олейник

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA,  на войне погиб спецназовец, который в гражданской жизни был моряком. В течение последних полутора лет Алексей Донцов служил в разведывательном спецподразделении и был командиром группы. Жизнь воина, которому навсегда останется 28 лет, оборвалась во время выполнения сложного боевого заданния. Герой пал с оружием в руках.

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