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Дает больше всего тепла: какую одежду носить, когда дома холодно

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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Дает больше всего тепла: какую одежду носить, когда дома холодно
Что делать, когда нет отопления. Источник: иллюстрационное фото, сгенерированное ИИ Nano Banana

Как известно, этой зимой российские захватчики снова будут пытаться терроризировать украинцев ударами по инфраструктуре, обеспечивающей базовые потребности горожан. Власти украинских городов уже призывают людей готовиться к перебоям с отоплением, а в Херсоне отопительный сезон отменили вообще. В связи с этим мы собрали советы о том, какие вещи следует надевать и носить дома, если в вашем жилье не достаточно тепло.

Чтобы согреться, специалисты советуют выбирать такие ткани, которые удерживают тепло у тела. Также нужно правильно сочетать вещи, которые вы хотите надеть.

Одевайтесь в несколько слоев

Дает больше всего тепла: какую одежду носить, когда дома холодно

Что надеть, если нет отопления. Источник: ИИ, Nano Banana

В первую очередь специалисты советуют обращать внимание на шерсть, флис и термобелье, а также вместо "одного самого толстого свитера" одеваться в несколько слоев. Такой подход помогает сохранять тепло даже тогда, когда приходится долго сидеть за компьютером, читать или работать дома.

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Один из лучших вариантов для холодного дома – это шерстяная одежда. Ее волокна удерживают воздух, который работает как теплоизоляционная прослойка, поэтому шерстяной свитер, кардиган или жилет помогают сохранять тепло тела. Особенно удобны для повседневной носки вещи из шерсти мериноса: они мягкие, хорошо пропускают воздух и могут отводить часть влаги.

Дает больше всего тепла: какую одежду носить, когда дома холодно

Что надеть, если нет отопления. Источник: ИИ, Nano Banana

Еще один довольно практичный вариант – флис. Он легкий, мягкий, быстро высыхает и хорошо удерживает тепло. Флисовая кофта подходит для прохладной комнаты, а флисовые брюки помогут согреться, если мерзнут ноги. Этот материал особенно удобен для домашней одежды, ведь он не ограничивает движений и не создает ощущения тяжести.

Толщина имеет значение

Общеизвестно, что самыми теплыми являются самые толстые ткани. Но дело не в размере волокон, а в количестве воздуха, который удерживает такая ткань. Поэтому плотный свитер из качественного синтетического волокна тоже может хорошо согревать.

Именно поэтому специалисты советуют надеть несколько слоев одежды вместо одной, пусть и очень толстой вещи. Между слоями одежды также удерживаются слои воздуха, замедляющие потерю тепла.

Дает больше всего тепла: какую одежду носить, когда дома холодно

Что надеть, если нет отопления. Источник: ИИ, Nano Banana

Например, для дома можно использовать такую комбинацию:

  • Первый слой – тонкое термобелье из полиэстера или шерсти.
  • Второй слой – свитер, флисовая кофта или теплый кардиган.
  • И третий слой – теплый домашний халат или мягкая кофта.

Что именно нужно согреть

Дает больше всего тепла: какую одежду носить, когда дома холодно

Что надеть, если нет отопления. Источник: ИИ, Nano Banana

Не стоит слишком туго затягивать одежду или надевать вещи, которые ограничивают движения. Слишком тесные слои могут вызывать дискомфорт, а перегрев и потливость со временем лишь усиливают ощущение холода.

Понятно, что теплый свитер не поможет, если ноги мерзнут от холодного пола. В таком случае стоит надеть шерстяные или термоноски и теплые домашние тапочки с подошвой, которая защищает от холода.

А если вы работаете за столом, положите на колени плед. Он поможет сохранить тепло, не добавляя лишних слоев одежды на все тело.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что регулярная стирка постельного белья помогает уменьшить накопление пота, отмерших клеток кожи, бактерий и других микроорганизмов. Поэтому специалисты рекомендуют стирать простыни и наволочки примерно раз в неделю. Хотя точная частота зависит от условий сна и индивидуальных особенностей.

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