Чтобы рассчитать число души по дню рождения, сложите цифры дня и повторяйте сложение, пока не получите число от 1 до 9. В нумерологии этот способ одинаков для всех знаков зодиака: месяц и год в расчет не входят.

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Как свести день рождения к одной цифре и почему знак зодиака не определяет результат, рассказывает "OBOZ.UA". Если вы родились с 1-го по 9-е число, ничего складывать не нужно: день рождения и есть ваше число души.

Как сложить цифры дня рождения

Для двузначного дня сложите десятки и единицы. Например, для 24-го числа расчет такой: 2 + 4 = 6. Сумма уже однозначная, поэтому на этом можно остановиться. Ноль в дате ничего не добавляет: для 30-го числа результат равен 3, потому что 3 + 0 = 3.

Если первая сумма состоит из двух цифр, сложите их еще раз. Для 29-го числа это два шага: сначала 2 + 9 = 11, затем 1 + 1 = 2. Итак, согласно этому способу, число души родившихся 29-го – 2.

Какие дни рождения дают одинаковый результат

Сложение можно не выполнять, если найти свой день рождения среди дат с одинаковым результатом. Числу души 1 соответствуют 1-е, 10-е, 19-е и 28-е числа месяца; 2 – 2-е, 11-е, 20-е и 29-е; 3 – 3-е, 12-е, 21-е и 30-е.

Число 4 получают родившиеся 4-го, 13-го, 22-го и 31-го; 5 – 5-го, 14-го и 23-го; 6 – 6-го, 15-го и 24-го. Для 7 это 7-е, 16-е и 25-е числа, для 8 – 8-е, 17-е и 26-е, а для 9 – 9-е, 18-е и 27-е.

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Как число души соотносится со знаком зодиака

В этой схеме нет отдельного числа для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва или Девы. То же касается Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб. Чтобы узнать число души конкретного человека, достаточно знать, какого числа он родился.

Например, люди, родившиеся 5 и 6 апреля, относятся к одному знаку – Овну, но их числа души разные: 5 и 6. А родившиеся 5 и 23 апреля относятся к разным знакам – Овну и Тельцу, – но имеют одинаковое число души: для 5 апреля это 5, а для 23 апреля – 2 + 3 = 5.

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