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Чем вытирать экран телевизора, чтобы не оставалось следов: хитрый и простой трюк

OBOZ.UAOBOZ.UA
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icon 1,0 т.
Чем вытирать экран телевизора, чтобы не оставалось следов: хитрый и простой трюк
Чем помыть телевизор. Источник: Pexels

Пятна, пыль и отпечатки пальцев могут испортить впечатление от просмотра телевизора. Однако вам не нужно прибегать к специальным чистящим средствам, чтобы вернуть экрану чистоту и блеск.

Вам понадобятся всего две мягкие салфетки из микрофибры и немного воды. Главное — правильно очистить экран, и он снова будет сиять, пишет OBOZ.UA.

Экран телевизора можно тщательно очистить всего за несколько шагов, без использования дорогих специализированных чистящих средств. Первым шагом всегда должно быть удаление пыли сухой тканью из микрофибры. Осторожно протирайте экран тканью, избегая сильного давления. Это позволит легко удалить любые частицы, которые могут поцарапать поверхность при энергичном протирании.

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К сожалению, отпечатки пальцев или засохшие следы часто остаются на экране даже после поверхностного протирания. В таких случаях стоит воспользоваться второй салфеткой. Слегка смочите её дистиллированной водой, а затем тщательно отожмите. Салфетка должна быть влажной, а не мокрой. Осторожно протрите загрязнённые участки, не прилагая чрезмерного давления.

Полосы и грязь должны быстро исчезнуть. Наконец, воспользуйтесь второй, сухой и чистой салфеткой из микрофибры, чтобы аккуратно удалить остатки влаги и свести к минимуму появление полос.

Дистиллированная вода — это простой способ уменьшить количество полос, при условии, что производитель разрешает влажную очистку экрана. Почему она работает лучше, чем обычная вода из-под крана? Дистиллированная вода содержит растворенные минералы, которые могут оставлять светлые пятна и неприглядные полосы при испарении.

Дистиллированная вода практически не содержит этих примесей, что делает её идеальной для бережной очистки поверхностей, на которых нежелательны остатки. В сочетании с чистой салфеткой из микрофибры это позволяет легко ухаживать за экраном телевизора и восстанавливать его эстетичный вид.

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