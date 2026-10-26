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Чем укрыть гортензии на зиму: лучшие варианты

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read3 мин
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Чем укрыть гортензии на зиму: лучшие варианты
Как подготовить гортензии к зиме – чем можно укрыть. Источник: Pexels

Гортензии могут хорошо переносить зимние холода, однако некоторые их разновидности нуждаются в дополнительной защите от морозов. Особенно опасны для растений резкие перепады температур, холодный ветер и избыточная влага, из-за которой могут загнивать цветочные почки.

OBOZ.UA рассказывает, что для зимнего укрытия садовых культур важно использовать воздухопроницаемые материалы и учитывать погодные условия. Чем лучше всего укрывать гортензии, чтобы они успешно перезимовали и порадовали пышным цветением в следующем году, читайте в материале.

Каким гортензиям нужна защита от морозов

Прежде чем выбирать материал для укрытия, стоит выяснить, какой именно вид гортензии растет в саду.

Метельчатые и древовидные гортензии отличаются хорошей морозостойкостью. Взрослые кусты обычно не нуждаются в полном укрытии, а для защиты корневой системы достаточно замульчировать почву.

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Однако крупнолистная гортензия значительно чувствительнее к низким температурам. У многих ее сортов цветочные почки расположены на побегах прошлого года. Если они подмерзнут, растение может не зацвести в следующем сезоне.

Также в дополнительном утеплении нуждаются молодые кусты, которые еще не успели хорошо укорениться.

Один из самых удобных материалов для зимнего укрытия гортензий – белое агроволокно плотностью 50–60 г/м². Оно пропускает воздух, защищает растение от холодного ветра и помогает уменьшить влияние температурных колебаний.

При необходимости агроволокно можно складывать в два слоя. Для крупных кустов желательно предварительно установить каркас из дуг или деревянных опор, чтобы полотно не прижимало ветки.

Важно оставить возможность для проветривания, особенно во время зимних оттепелей.

Кора, торф и хвоя: что положить у корней

Мульчирование помогает защитить корневую систему от промерзания и резких изменений температуры почвы.

Для этого подойдут:

  • Сосновая кора – хорошо пропускает воздух и медленно разлагается.
  • Торф – помогает удерживать влагу в почве и защищает корни от холода.
  • Хвойный опад – образует защитный слой и подходит для растений, которые любят кислую почву.
  • Сухие листья – могут служить дополнительным утеплителем, если они здоровые и защищены от намокания.

Оптимальная толщина мульчи составляет примерно 7–10 см. При этом не следует засыпать материалом стебли вплотную, чтобы не создавать условий для загнивания.

Хвойные ветки и сухие листья для дополнительного утепления

Для крупнолистных гортензий можно устроить комбинированное укрытие. Молодые гибкие побеги осторожно пригибают к земле, предварительно подложив под них сухие доски или хвойные ветки.

Сверху укладывают слой сухих листьев или лапника, после чего накрывают конструкцию агроволокном.

Если ветки уже одревеснели, пригибать их силой не стоит. В таком случае лучше сделать каркас вокруг куста и заполнить пространство подходящим сухим утеплителем.

Почему полиэтилен может навредить гортензиям

Обычную полиэтиленовую пленку не рекомендуют использовать для плотного обертывания кустов. Она практически не пропускает воздух, поэтому при потеплении внутри скапливается конденсат.

Из-за повышенной влажности побеги могут выпревать, а почки – загнивать. Особенно опасно такое укрытие в условиях частых зимних оттепелей.

Если пленку используют для защиты конструкции от осадков, она не должна герметично закрывать растение.

Когда укрывать гортензии, чтобы не навредить

Спешить с утеплением не нужно. Если укрыть кусты, пока осенью еще тепло, под укрытием будет скапливаться лишняя влага.

Подготовку крупнолистных гортензий можно начинать после первых легких заморозков, а окончательно укрывать их с наступлением устойчивого похолодания. Лучше всего проводить работы в сухой день.

Весной утепление также убирают постепенно, чтобы растения не пострадали от возвратных заморозков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как можно использовать в саду опавшую хвою.

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