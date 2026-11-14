Чем стирать серые носки, чтобы они стали белоснежными: очень бюджетное средство

Белые носки могут сереть даже при регулярной стирке. Пятна особенно стойкие и появляются на подошвах и пятках, где материал чаще всего контактирует с потом и грязью.

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Ошибки при стирке также влияют на внешний вид белых носков. Одна из таких ошибок – смешивание светлых тканей с темной одеждой. Красители могут переходить на материал, из-за чего он постепенно сереет. Поможет простое домашнее средство, пишет OBOZ.UA.

Поваренная соль – это доступное средство, которое можно использовать для уборки дома. Однако стоит помнить, что она не является отбеливателем и не растворяет все виды пятен. Замачивание в соли может быть бережным способом освежить носки перед стиркой.

Как приготовить этот раствор? Вам понадобятся только два ингредиента:

Налейте 1 литр теплой воды в миску.

Добавьте 1 столовую ложку поваренной соли и тщательно перемешайте.

Погрузите серые носки в приготовленный раствор.

Оставьте их примерно на 30 минут.

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Выньте ткань и постирайте ее в стиральной машине, используя средство для стирки, подходящее для белой одежды, и выбрав температуру, рекомендованную на ярлыке с инструкциями по уходу .

После высыхания оцените внешний вид материала. Если носки все еще серые или на них остались видимые пятна, помните, что пропорции солевого раствора и время замачивания являются лишь рекомендациями.

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