Кухонные шкафы быстро накапливают жир, пыль и липкий налет, который не всегда можно удалить простым протиранием. Вместо того чтобы спешить использовать агрессивные химикаты и губки, стоит сначала попробовать это домашнее средство.

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Теплая вода и немного средства для мытья посуды – это все, что вам нужно, чтобы размягчить жирный налет и облегчить уборку, пишет OBOZ.UA.

Основное назначение средства для мытья посуды – удаление жира и остатков пищи . Оно содержит вещества, которые помогают разрыхлить жирные пятна на очищаемой поверхности и смыть их водой. Теплая вода также помогает размягчить засохшие остатки. В результате жирная пленка легче удаляется, без необходимости сильно нажимать на губку или тереть целые фасады.

Чтобы приготовить этот раствор, вам понадобится только миска с теплой, но не горячей водой и небольшое количество средства для мытья посуды. Достаточно одной столовой ложки на литр воды. Не переусердствуйте со средством, поскольку слишком большое количество пены может оставить разводы и потребовать более длительного мытья.

Окрашенные, деревянные, шпонированные или ламинированные фасады могут требовать разного ухода. Перед чисткой рекомендуется проверить рекомендации производителя и протестировать раствор на незаметном участке.

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Нет необходимости сильно нажимать или использовать жесткую сторону губки, не говоря уже о металлических мочалках. Средство для мытья посуды сделает свое дело и растворит жир. После очистки тщательно протрите шкафы второй тряпкой, смоченной чистой водой, чтобы удалить остатки моющего средства. Наконец, вытрите их насухо.

Этот метод лучше всего подходит для ежедневных жирных загрязнений и небольших пятен. Теплая вода и средство для мытья посуды – это простое решение, которое не требует специальных покупок или значительных усилий.

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