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Чем поливать верес в октябре, чтобы он цвел до заморозков: всего несколько капель в воду

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
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Чем поливать верес в октябре, чтобы он цвел до заморозков: всего несколько капель в воду
Чем поливать вереск. Источник: Pexels

Верес – одно из самых популярных осенних украшений для балконов, террас и садов. Он радует цветом неделями, но только при условии надлежащего ухода. Полив и правильная почва имеют ключевое значение.

Есть и простой трюк, который может помочь: добавьте несколько капель сока этого популярного цитрусового фрукта в лейку, и ваш вереск будет радовать глаз даже в ноябре, пишет OBOZ.UA.

Хотя верески не особенно прихотливы, им нужны подходящая почва и надлежащий полив. Даже незначительные ошибки в уходе могут быстро сказаться на их состоянии. Это досадно, ведь вереск может украшать балконы, террасы и сады до ноября, пока не наступят более сильные морозы.

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Однако есть простой способ позаботиться об этом, о котором знают многие опытные садоводы. Просто добавьте несколько капель лимонного сока в воду (желательно дождевую). Можно начать с 5-6 капель на литр воды, тщательно перемешать и использовать эту смесь для полива каждые 2-3 недели.

Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая может снижать или поддерживать надлежащий уровень pH почвы, помогая растению усваивать питательные вещества. Этот метод лучше всего рассматривать как добавку, которая может поддержать растение осенью.

Лучше не использовать эту смесь при каждом поливе, чтобы не переборщить с лимонным соком.

Однако полив лимонным соком не будет эффективным, если не обеспечить вереску надлежащие условия и уход. У этих растений относительно поверхностная корневая система, поэтому они чувствительны как к засухе, так и к чрезмерному поливу. Поэтому необходимо контролировать влажность почвы.

OBOZ.UA ранее писал о садовых цветах, которым нужна защита от заморозков.

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