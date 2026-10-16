Чем поливать рождественник, чтобы было много цветов: советы для новичков

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербоя"Камикадзе" спикирует сразу на взлете, но это может быть совершенно иным инструментом террора: что не так с данными о разработке "Грани-6""Камикадзе" спикирует сразу на взлете, но это может быть совершенно иным инструментом террора: что не так с данными о разработке "Грани-6"Кто такая Антонина Хижняк, которая станет новой "Холостячкой": два громких романа, 9-летний сын и звание заслуженной актрисы в 35 летКто такая Антонина Хижняк, которая станет новой "Холостячкой": два громких романа, 9-летний сын и звание заслуженной актрисы в 35 лет"Надо понимать": в Латвии заявили, что у Зеленского сейчас есть только один союзник"Надо понимать": в Латвии заявили, что у Зеленского сейчас есть только один союзникБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, погибшей в результате удара по Луцку со стороны РФ. ФотоБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, погибшей в результате удара по Луцку со стороны РФ. Фото"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМ"Мы недовольны. Всех возмущает": в России устроили новую истерику из-за отказа Нидерландов пускать сборную на ЧМЛе Пен заявила, что готова приехать в Украину, но есть "нюанс". ВидеоЛе Пен заявила, что готова приехать в Украину, но есть "нюанс". ВидеоДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя"Сырное королевство" закрываетсяВ Украине закрывается крупная продуктовая сеть: почему магазины останавливают работуЗаправка Лукойл в Северной Македонии. ИллюстрацияСША разрешили российским заправкам работать еще полгода: что означает решение по санкциям

Чем поливать рождественник, чтобы было много цветов: советы для новичков

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
icon 135
Чем поливать рождественник, чтобы было много цветов: советы для новичков
Шлюмбергера нуждается в подкормке тогда, когда остальные растения впадают в период покоя. Источник: C. Романтика

Вторая половина осени – это время, когда мы перестаем подкармливать комнатные растения. Но это не касается рождественника (шлюмбергеры). У него приближается сезон цветения, а значит, растению нужна поддержка.

Поэтому у любителей комнатного садоводства появляется новая задача – подобрать правильные средства и дозы. Кроме того, растение полезно поливать специальной питательной смесью, которая насытит его магнием и улучшит общее состояние. Издание Deccoria рассказало, как приготовить подходящие средства. А также о распространенных ошибках, из-за которых цветок может сбросить бутоны или вообще не зацвести.

Удобрение для пышного цветения рождественник

Октябрь – это уже крайний срок, чтобы начать подкармливать шлюмбергеру, чтобы она обильно зацвела как раз к рождественским праздникам. Больше всего питательных веществ, особенно азота, растению требуется в период активного роста – то есть с весны и до конца августа. А вот когда температура падает, а дни становятся короче, рождественник начинает выпускать бутоны. В это время ему нужны вещества, стимулирующие цветение.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 21,1 т.
Кого не мобилизируют в Украине с 1 ноября: перечень категорий
icon 21,1 т.
Кого не мобилизируют в Украине с 1 ноября: перечень категорий
Игорь МехедаИгорь Мехеда
icon 15,7 т.
Повторится ли 1939 год? Уникальные астрологические явления в конце октября и в ноябре
icon 15,7 т.
Повторится ли 1939 год? Уникальные астрологические явления в конце октября и в ноябре
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 8,6 т.
Будьте сегодня начеку, в этот день будет много лжи: Рыбы, вам пора в отпуск, а Весов ждут финансовые победы – гороскоп на 16 октября
icon 8,6 т.
Будьте сегодня начеку, в этот день будет много лжи: Рыбы, вам пора в отпуск, а Весов ждут финансовые победы – гороскоп на 16 октября

Поэтому лучшим удобрением для весны и лета станет комплекс с соотношением 20:10:20 (азот, фосфор и калий), желательно в половинной дозе, чтобы не навредить цветку. А вот осенью количество азота нужно свести к минимуму, а еще лучше отказаться от него вообще, а вместо этого увеличить дозу фосфора – именно он отвечает за здоровье бутонов.

И здесь может пригодиться соль Эпсома (английская соль), которая содержит много магния и серы. Ее часто используют на огороде, чтобы улучшить фотосинтез и общее состояние растений. Для рождественника достаточно развести одну чайную ложку соли Эпсома в 3,5 литрах мягкой воды, а затем полить этим раствором цветок. Это дополнительно укрепляет растение, но не заменяет обычное удобрение, поэтому соль Эпсома не стоит рассматривать как полноценную замену. Не используйте ее в ту неделю, когда вы уже подсыпали или подлили растению обычное удобрение.

Чем поливать рождественник, чтобы было много цветов: советы для новичков

Для пышного цветения рождественника нужен не азот, а другие питательные вещества. Источник: Pexels

Основные ошибки в уходе за рождественником

И несвоевременная подкормка, и чрезмерное количество удобрений – это проблема, если вы хотите, чтобы шлюмбергера обильно цвела. У этого растения очень нежные корни, поэтому оно плохо переносит соленую почву. Кроме того, растению нужны два периода покоя: сразу после цветения (на стыке февраля и марта) и перед ним (с сентября по октябрь). Подкармливать растение лучше тогда, когда оно уже завязало бутоны.

Также обратите внимание на условия, в которых стоит вазон. Температура в комнате имеет огромное значение. Чтобы появились бутоны, рождественнику нужно немного более прохладное помещение – где-то около 15 градусов тепла, причем желательно с небольшой разницей температур между днем и ночью. Такие же условия нужны растению и после цветения, чтобы оно отдохнуло и подготовилось к следующему сезону.

В периоды покоя поливайте рождественник реже, тем более что он в принципе не любит излишней воды и застоя влаги. Ему нужна легкая почва с хорошим дренажем. Если поливать слишком часто, начнут гнить корни, опадать будут бутоны и даже целые веточки. Для полива лучше брать мягкую, отстоянную или профильтрованную воду.

Еще одна частая ошибка – неправильное освещение. Поскольку в природе эти цветы растут на других, более крупных растениях, к ним обычно доходит только рассеянный свет. Поэтому дома лучше ставить вазон там, где нет прямого солнца, которое может сжечь листья. Помните также, что рождественник – зимнее растение, то есть он реагирует на то, что дни становятся короче. Это для него сигнал начать цвести.

Когда рождественник начнет завязывать бутоны, лучше уже ничего не менять вокруг нее. Старайтесь не переставлять горшок и поддерживайте стабильную температуру, сделав ночи немного прохладнее. Любые резкие изменения в этот момент приведут к тому, что растение сбросит бутоны и закончит цвести раньше времени.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем лучше подкормить замиокулькас осенью.

Похожие темы
комнатные растениярастенияуходцветы
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться