Чем поливать рождественник, чтобы было много цветов: советы для новичков

Вторая половина осени – это время, когда мы перестаем подкармливать комнатные растения. Но это не касается рождественника (шлюмбергеры). У него приближается сезон цветения, а значит, растению нужна поддержка.

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Поэтому у любителей комнатного садоводства появляется новая задача – подобрать правильные средства и дозы. Кроме того, растение полезно поливать специальной питательной смесью, которая насытит его магнием и улучшит общее состояние. Издание Deccoria рассказало, как приготовить подходящие средства. А также о распространенных ошибках, из-за которых цветок может сбросить бутоны или вообще не зацвести.

Удобрение для пышного цветения рождественник

Октябрь – это уже крайний срок, чтобы начать подкармливать шлюмбергеру, чтобы она обильно зацвела как раз к рождественским праздникам. Больше всего питательных веществ, особенно азота, растению требуется в период активного роста – то есть с весны и до конца августа. А вот когда температура падает, а дни становятся короче, рождественник начинает выпускать бутоны. В это время ему нужны вещества, стимулирующие цветение.

Поэтому лучшим удобрением для весны и лета станет комплекс с соотношением 20:10:20 (азот, фосфор и калий), желательно в половинной дозе, чтобы не навредить цветку. А вот осенью количество азота нужно свести к минимуму, а еще лучше отказаться от него вообще, а вместо этого увеличить дозу фосфора – именно он отвечает за здоровье бутонов.

И здесь может пригодиться соль Эпсома (английская соль), которая содержит много магния и серы. Ее часто используют на огороде, чтобы улучшить фотосинтез и общее состояние растений. Для рождественника достаточно развести одну чайную ложку соли Эпсома в 3,5 литрах мягкой воды, а затем полить этим раствором цветок. Это дополнительно укрепляет растение, но не заменяет обычное удобрение, поэтому соль Эпсома не стоит рассматривать как полноценную замену. Не используйте ее в ту неделю, когда вы уже подсыпали или подлили растению обычное удобрение.

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Основные ошибки в уходе за рождественником

И несвоевременная подкормка, и чрезмерное количество удобрений – это проблема, если вы хотите, чтобы шлюмбергера обильно цвела. У этого растения очень нежные корни, поэтому оно плохо переносит соленую почву. Кроме того, растению нужны два периода покоя: сразу после цветения (на стыке февраля и марта) и перед ним (с сентября по октябрь). Подкармливать растение лучше тогда, когда оно уже завязало бутоны.

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Также обратите внимание на условия, в которых стоит вазон. Температура в комнате имеет огромное значение. Чтобы появились бутоны, рождественнику нужно немного более прохладное помещение – где-то около 15 градусов тепла, причем желательно с небольшой разницей температур между днем и ночью. Такие же условия нужны растению и после цветения, чтобы оно отдохнуло и подготовилось к следующему сезону.

В периоды покоя поливайте рождественник реже, тем более что он в принципе не любит излишней воды и застоя влаги. Ему нужна легкая почва с хорошим дренажем. Если поливать слишком часто, начнут гнить корни, опадать будут бутоны и даже целые веточки. Для полива лучше брать мягкую, отстоянную или профильтрованную воду.

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Еще одна частая ошибка – неправильное освещение. Поскольку в природе эти цветы растут на других, более крупных растениях, к ним обычно доходит только рассеянный свет. Поэтому дома лучше ставить вазон там, где нет прямого солнца, которое может сжечь листья. Помните также, что рождественник – зимнее растение, то есть он реагирует на то, что дни становятся короче. Это для него сигнал начать цвести.

Когда рождественник начнет завязывать бутоны, лучше уже ничего не менять вокруг нее. Старайтесь не переставлять горшок и поддерживайте стабильную температуру, сделав ночи немного прохладнее. Любые резкие изменения в этот момент приведут к тому, что растение сбросит бутоны и закончит цвести раньше времени.

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