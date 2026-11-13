Чем поливать комнатные пальмы осенью, чтобы они не желтели: бюджетное домашнее средство

Осень – требовательное время года для декоративных пальм. Уход за ними в этот период полностью меняется. Растения часто желтеют или у них сохнут кончики листьев.

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По этой причине можно подкармливать пальмы простым осенним банановым удобрением. Оно предотвращает пожелтение листьев, а весной способствует более интенсивному росту, пишет OBOZ.UA.

Вместо сильнодействующих смесей используйте домашний кондиционер на основе банановой кожуры. Он содержит калий – одно из важнейших питательных веществ для этих растений. Это домашнее удобрение помогает поддерживать здоровье листьев и повышает их устойчивость к стрессу, в том числе к колебаниям температуры, которые часто бывают зимой. Оно также помогает регулировать водный баланс.

Вы видите желтые листья на своей пальме? Это может быть симптомом дефицита калия. Сначала пожелтение поражает самые старые листья, но со временем распространяется вверх.

Домашнее удобрение из бананов обеспечивает пальмы калием. Его быстро и легко приготовить. Просто нарежьте банановую кожуру на мелкие кусочки, залейте водой и оставьте на несколько днейПосле этого процедите кожуру и перелейте воду в банку.

Достаточно использовать это удобрение раз в месяц во время полива пальм. Более нежные и молодые экземпляры стоит поливать раствором, разведенным водой в соотношении 1:2.

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