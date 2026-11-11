Чем поливать антуриум осенью, чтобы он постоянно цвел: домашний кондиционер

Антуриум не цветет, хотя растение хорошо выглядит и даже растет? Осенью ему необходим надлежащий уход, в том числе специальная подкормка.

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Узнайте, что может быть причиной отсутствия цветения и как приготовить домашнюю подкормку для антуриума, предлагает OBOZ.UA.

Антуриум – это растение. Также известное как китния или цветок фламинго, оно относится к семейству ароидных и чрезвычайно популярно как декоративное растение. Его главная привлекательность – блестящие темно-зеленые листья и яркие прицветники, которые часто принимают за цветы. Обычно они имеют форму сердца и могут быть разных цветов: желтого, белого, зеленого, темно-фиолетового и, прежде всего, красного.

Почему антуриум не цветет

Отсутствие цветения может быть связано с неподходящими условиями выращивания. Освещение играет решающую роль в выращивании антуриума – место, где растет растение, должно быть светлым, но не слишком ярким. Слишком мало света может привести к тому, что растение хорошо растет, но не цветет.

Полив также является важным фактором при выращивании. Субстрат должен быть слегка влажным, но не мокрым. Сухой воздух во время отопительного сезона может привести к побурению кончиков листьев антуриума. Я использую домашнее удобрение, чтобы укрепить комнатное растение в этот сложный осенний период.

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Если у вашего антуриума хорошие условия для роста и цветения, но он не цветет, стоит подкормить растение. Домашнюю подкормку для антуриума можно приготовить из двух ингредиентов, которые легко найти на кухне. Я готовлю ее из картофеля и чеснока.

Просто помойте картофель, нарежьте его кусочками и взбейте в блендере с 3 зубчиками чеснока и 500 мл воды (кипяченой и охлажденной). После взбивания добавьте еще 500 мл воды и тщательно процедите жидкость. Это не заменит профессиональное удобрение для антуриума, но домашнее удобрение может обеспечить прекрасное питание вашего растения.

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Стоит использовать его во время полива, примерно каждые 2-3 недели. Лучше всего использовать свежий раствор, поэтому питательное вещество лучше не готовить заранее.

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