Чем подкормить замиокулькас осенью: идеальное домашнее удобрение

Замиокулькас — популярное комнатное растение, которое считается невероятно выносливым и устойчивым. Однако даже оно нуждается в надлежащем уходе осенью и зимой.

Видео дня

Этот домашний уход за замиокулькасом укрепит его и вернет ему красивый вид. Как его приготовить, расскажет OBOZ.UA.

Осенью комнатные растения нуждаются в надлежащем уходе. Они не получают необходимых питательных веществ, и их состояние может несколько ухудшиться. Это правило также касается растений, которые считаются чрезвычайно морозостойкими, таких как замиокулькас.

Растение следует разместить в светлом месте с рассеянным светом. Чтобы сухой воздух не ослаблял его побеги, его следует поставить подальше от радиатора. Также не следует ставить его у окна или двери, где холодные сквозняки могут ему навредить. Почва осенью высыхает медленнее, поэтому стоит немного сократить полив, возможно, до одного раза в 2–3 недели. Лучше всего проверять влажность почвы на дне горшка.

Что касается подкормки замиокулькаса, то осенью и зимой её лучше ограничить. Однако, если состояние растения ухудшилось, ему нужна поддержка в этот сложный период.

Домашнее удобрение для замиокулькаса также будет полезно, если вы заметите активный рост или появление новых листьев. Вы даже можете приготовить домашнее удобрение из свеклы.

Это овощ, богатый витаминами А, Е, К, витаминами группы В и многими минералами. Всего двух свекл среднего размера достаточно, чтобы приготовить отличное удобрение для замиокулькаса.

РЕКЛАМА

Нарежьте их кубиками, измельчите в блендере, затем залейте 1 литром воды и перемешайте. Процедите смесь через сито и поливайте растение раз в месяц. Вам не придется долго ждать, чтобы увидеть первые результаты.

Замиокулькас станет крепче, а его внешний вид и состояние значительно улучшатся. Это отличный способ укрепить растение осенью и зимой.

OBOZ.UA предлагает советы по подкормке замиокулькаса, чтобы он пускал новые побеги.

Главные истории дня

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.