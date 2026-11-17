Замиокулькас, хоть и считается растением выносливым, все же может начать чахнуть буквально на глазах. Если вы точно уверены, что дело не в ошибках ухода, попробуйте подкормить растение, чтобы оно могло восстановить силы.

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Как пишет издание Deccoria, помочь в этом может удобрение домашнего приготовления. Для него вам понадобятся всего четыре простых продукта – рис, яичная скорлупа, банановая кожура и кофе.

Почему замиокулькас перестает расти

Иногда замиокулькас начинает развиваться медленнее из-за естественных процессов старения. Даже при благоприятных условиях и правильном уходе это растение растет неспешно, а порой довольно долго не выпускает новых листьев

Однако причиной ухудшения его состояния может быть и недостаток света. Замиокулькас хорошо переносит тень, но при полном отсутствии освещения растет медленнее. Если света долго не хватает, растение постепенно слабеет. Поэтому горшок лучше поставить в хорошо освещенное место, куда попадают рассеянные солнечные лучи.

Еще одна возможная причина замедления роста – низкая температура. Замиокулькас любит тепло, а длительное переохлаждение может серьезно ему навредить. Поэтому не стоит ставить горшок возле холодного окна или балконной двери. Не менее важно следить за поливом. Замиокулькас накапливает влагу в мясистых побегах и листьях, поэтому частого увлажнения не требует. Если почва постоянно остается мокрой, особенно при отсутствии надлежащего дренажа, корни и клубни могут начать гнить. Из-за этого растение слабеет и почти перестает расти.

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Для замиокулькаса нужна рыхлая, водопроницаемая почва, в которой не будет застаиваться лишняя влага. Также важно не беспокоить растение в период покоя – осенью и зимой. В это время его рост естественным образом замедляется, потребность в воде уменьшается, а подкармливать его не рекомендуется. Недостаток питательных веществ тоже может ухудшить состояние замиокулькаса, но прежде всего в период активного роста.

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Домашнее удобрение для стимуляции роста замиокулькаса

Если замиокулькас начал чахнуть, не стоит сосредоточиваться только на его листьях. Часто проблема кроется в корневой системе: именно крепкие клубни обеспечивают полноценное развитие растения и его рост. Поэтому можно попробовать простое удобрение для подкормки, для которого понадобятся продукты, которые можно найти у себя на кухне. Для его приготовления понадобятся:

кожура одного банана;

сухая скорлупа двух яиц;

1 чайная ложка молотого кофе;

400 мл воды.

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Сначала нарежьте банановую кожуру небольшими кусочками. Она содержит калий, немного фосфора и другие вещества, которые могут быть полезны для растений. Положите кусочки в блендер и добавьте чистую сухую яичную скорлупу, предварительно немного измельчив ее руками. Она станет источником кальция. Затем всыпьте рис, содержащий крахмал и другие органические соединения. В конце добавьте кофе, богатый магнием, фосфором и другими минеральными веществами. В сочетании эти компоненты образуют смесь, которую предлагают использовать для подкормки растений. Залейте все водой и взбейте блендером до однородной консистенции.

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Измельчение ингредиентов помогает быстрее высвободить органические соединения, которые попадают в почву и к корням. Готовую смесь нужно процедить, чтобы получить однородную темную жидкость без твердых частиц. После этого разбавьте ее еще одним литром чистой воды. Полученное средство можно использовать четырьмя способами.

Первый вариант – протирать ею листья замиокулькаса. Второй – перелить жидкость в бутылку с распылителем и опрыскивать ею пространство вокруг растения. Лучше всего делать это утром или вечером, когда температура воздуха невысокая.

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Третий способ – поливать замиокулькас под корень, чтобы смесь попадала непосредственно к корневой системе. Так растение будет получать вещества, необходимые для развития. Важно вносить жидкость небольшими порциями, чтобы она постепенно впитывалась в почву.

Четвертый вариант – перелить остатки удобрения в пластиковую бутылку с герметичной крышкой и поставить в холодильник. Там смесь можно хранить еще 5-7 дней. Перед следующим использованием нужно дать ей нагреться до комнатной температуры. После этого жидкость можно распылить вокруг растения или полить ею почву.

При регулярном уходе примерно через три месяца замиокулькас должен стать заметно зеленее и начать лучше расти. Он может выпустить новые мясистые листья, благодаря чему куст станет гуще, а корневая система разрастется. Со временем могут появиться даже цветочные почки.

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