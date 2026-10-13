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Чем подкормить клубнику осенью: самые эффективные удобрения

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
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Чем подкормить клубнику осенью: самые эффективные удобрения
От правильной подкормки осенью зависит, сколько сил будет у клубники в следующем сезоне. Источник: Pexels

Клубника относится к тем растениям, которые нуждаются в подкормке на протяжении всего периода вегетации. Перерыв следует делать только на время цветения и созревания ягод.

Особенно важным для здоровья клубники является именно осенний уход. Почему его не стоит пропускать и как правильно удобрять ягоду осенью, разбиралось ТСН.

Именно перед наступлением холодов клубника закладывает новые цветочные почки и накапливает ресурсы, чтобы благополучно пережить зимние морозы. От качества и состава внесенных осенью веществ напрямую зависит, порадует ли вас грядка щедрым урожаем в следующем году или нет.

Как подобрать правильные удобрения

Впрочем, слово "осень" здесь довольно условно. Для обычных сортов однократного плодоношения подготовительные процедуры начинаются уже через несколько недель после сбора последних ягод, то есть ориентировочно в июле. Как правило, после завершения плодоношения клубничную грядку подкармливают дважды: первый раз — через пару недель после сбора урожая (не позднее августа), а второй — в конце октября.

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Наибольшей популярностью среди огородников пользуются такие органические удобрения, как птичий помет, перепревший коровьи навоз или его свежий раствор. Эти средства содержат немало азота, который стимулирует активный рост зелени. Однако эти удобрения уместны не всегда.

На поздних этапах азот в подкормке неуместен, ведь он стимулирует рост молодой зелени и, наоборот, истощает растение перед зимой. Поэтому для второго, позднего этапа ухода за ягодой идеально подойдет обычная древесная зола или специальные минеральные смеси с высоким содержанием калия и фосфора.

Чем подкормить клубнику осенью: самые эффективные удобрения

Клубнику не нужно подкармливать осенью азотом. Источник: Pexels

Что нельзя использовать для клубники осенью

Полив клубники настоем крапивы и коровяка осенью: распространенная ошибка садоводов. В настое крапивы и коровьем навозе содержится огромное количество азота. Этот элемент провоцирует бурный рост листьев и усов. Тогда как в этот период кусты должны сосредоточиться на формировании почек.

Как правильно подкармливать клубнику осенью

Если вы выбрали для растения золу, её можно просто рассыпать вокруг основания кустов. Это не только обогатит почву, но и отпугнет всевозможных вредителей. Также из этого средства готовят жидкий раствор: примерно 100–150 граммов золы разводят в 10 литрах воды и выливают по пол-литра такой смеси под каждое растение. Отличный результат даёт комбинированный подход: сначала сухое внесение золы, а через неделю-две — смесь с водой.

Тем, кто отдаёт предпочтение минеральным комплексам с фосфором и калием, важно строго следовать указаниям производителя на упаковке. Лучше всего применять гранулированные сухие удобрения, однако при желании их можно и растворять.

Стоит помнить, что полноценное удобрение клубничных насаждений рекомендуется начинать со второго года после посадки. Такого ухода обычно хватает на несколько лет вперед. И главное правило: клубничную плантацию лучше вообще оставить без подкормки, чем перекормить избытком удобрений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие овощи можно посадить в октябре — они переживут зиму.

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