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Чем подкормить малину в ноябре: ягод будет намного больше

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
87
Чем подкормить малину в ноябре: ягод будет намного больше
Чтобы малина дала хороший урожай в новом сезоне, о ней нужно правильно позаботиться в ноябре. Источник: Pexels

Малину в саду нужно тщательно подготовить к зимним холодам. В этот период важно обработать кусты от грибковых заболеваний.

Также важно правильно полить и замульчировать растения. Каким должен быть правильный уход за малиной накануне зимы, рассказало издание Deccoria.

Осенняя обработка малины от грибковых заболеваний

Грибковые болезни особенно опасны для садовых растений, поэтому, готовя малину к зимовке, особенно важно позаботиться о защите от инфекций такого рода, чтобы весной они не распространились дальше. Особую опасность представляют серая гниль и усыхание побегов.

Натуральные средства лучше всего применять для профилактики, пока листья малины остаются зелеными и выглядят здоровыми. Это свидетельствует о том, что болезнь, если она уже появилась, еще не успела распространиться, поэтому ее можно относительно легко остановить. Эффективными могут быть химические препараты, но справиться с задачей помогут и более природные средства, в частности биологические.

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Среди популярных вариантов – Polyversum WP, в состав которого входит гриб Pythium oligandrum. Он питается патогенными грибами, вызывающими заболевания растений. Обычно раствор готовят так: порошок добавляют в теплую воду и оставляют смесь на час, чтобы споры активировались. После этого дозировку определяют в соответствии с видом растения, следуя рекомендациям производителя. Приготовленный раствор Polyversum нужно использовать в течение 10 часов. Опрыскивать малину лучше всего при температуре воздуха не ниже +10 °C. После такой обработки нельзя применять химические фунгициды.

Чем подкормить малину в ноябре: ягод будет намного больше

Подкармливать малину осенью нужно осторожно. Источник: Unsplash

Осенняя подкормка малины – подойдут ли навоз и древесная зола

Чтобы малина хорошо плодоносила из года в год, важно поддерживать плодородие почвы, в которой растут кусты. В ноябре не стоит слишком активно подкармливать растения, ведь в этот период они уже готовятся к зиме. В то же время можно внести небольшое количество гранулированного коровьего навоза. Он содержит некоторое количество азота, но прежде всего должен помочь кустам окрепнуть перед первыми морозами. Такая подкормка особенно уместна, если раньше вы не использовали другие удобрения. А уже в марте малину можно подкормить весенним удобрением, которое будет способствовать лучшему плодоношению.

Некоторые садоводы советуют рассыпать под кустами древесную золу. Это также может быть полезно, ведь она содержит фосфор и калий – элементы, необходимые для формирования ягод. Кроме того, в золе есть магний, который участвует в процессе фотосинтеза, и различные другие микроэлементы.

Однако древесная зола также содержит кальций, избыток которого может повышать уровень pH почвы. А малина лучше всего растет в слабокислой среде. Поэтому использовать золу нужно осторожно: ее чрезмерное количество может ухудшить рост растения.

Полив и мульчирование малиновых кустов

Перед наступлением зимы важно провести еще одну процедуру ухода – полить малину. Это нужно как осенним, так и летним сортам. До начала зимы кусты стоит полить 2-3 раза. Желательно, чтобы вода проникала в почву не слишком глубоко, тогда корневая система сможет легко ее поглощать.

Еще один способ сохранить влагу в земле и защитить корни от низких температур – замульчировать почву вокруг кустов. Для этого можно использовать сосновую кору, которая помогает поддерживать кислую среду. На каждый квадратный метр площади понадобится примерно 80 литров такого материала.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как в ноябре защитить яблони от зимних нападений грызунов.

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