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Чем подкормить хлорофитум осенью: домашнее средство из кухонных отходов

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
75
Чем подкормить хлорофитум осенью: домашнее средство из кухонных отходов
Как выращивать хлорофитум. Источник: Pexels

Хлорофитум – хорошая альтернатива привычным орхидеям и папоротникам. Хотя он имеет тропическое происхождение, выращивать его в польских домах относительно легко.

Он устойчив к небольшим ошибкам в уходе и хорошо растет в разных условиях. Однако стоит время от времени удобрять ваше растение-паук домашним удобрением из яичной скорлупы, чтобы поддержать его рост и стимулировать появление новых листьев, пишет OBOZ.UA.

Одна из самых распространенных ошибок при выращивании хлорофитума – слишком частый и обильный полив. Именно поэтому он часто страдает от переувлажнения, ведь, хотя растение предпочитает слегка влажную почву, оно не любит застоя воды, который может привести к гниению корней. Лучше дать почве немного подсохнуть, чем постоянно поддерживать ее влажной.

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Чем подкормить хлорофитум осенью: домашнее средство из кухонных отходов

Чем поливать хлорофитум. Источник: Pexels

Лучше всего поливать растения-пауки только тогда, когда верхний слой почвы в горшке высохнет. Лучше всего использовать воду комнатной температуры. Также важно не забывать удалять лишнюю жидкость из горшка.

Вам не нужно тратить деньги на магазинные питательные вещества, чтобы укрепить ваше растение-паук. Просто используйте яичную скорлупу, которая обычно отправляется в мусор. Яичная скорлупа содержит кальций, который помогает формировать клеточные стенки растений и поддерживает их правильное развитие.

Приготовить удобрение из яичной скорлупы для растений-пауков очень просто. Просто тщательно вымойте ее, высушите и измельчите в порошок, например, в ступке.

Затем просто добавьте небольшое количество яичной скорлупы в верхний слой почвы в горшке с растением-пауком. Однако не переусердствуйте и не используйте это удобрение слишком часто, поскольку яичная скорлупа медленно высвобождает кальций и может повысить pH почвы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как поливать сансевиерию, чтобы ей не навредить.

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