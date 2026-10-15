Чем подкормить газон осенью: результат вам понравится

Пепел от сжигания чистой, неокрашенной и не пропитанной защитными средствами древесины – это доступное природное удобрение, содержащее важные макро- и микроэлементы. Вместо того чтобы выбрасывать остывшие остатки после отопления дома или разжигания камина, их можно использовать для ухода за газоном.

Видео дня

Пепел поможет отлично ухаживать за газонными растениями осенью. Однако важно учесть, что такое средство подходит не для каждого участка. Как оно влияет на почву и как его вносить, чтобы не повредить травяной покров? Об этом рассказало издание Deccoria.

Как древесная зола влияет на почву и кислотность газона

Прежде всего древесная зола помогает снизить кислотность почвы. Щелочные соединения кальция в ее составе постепенно повышают уровень pH, подобно известковым удобрениям. Поэтому на слишком кислой почве зола может улучшить условия для роста травы, а также помочь уменьшить количество мха, который часто разрастается именно на таких участках.

Однако это не означает, что золу стоит рассыпать на любом газоне. Если почва уже имеет оптимальную слабокислую реакцию с pH в пределах 6–6,5 или является щелочной, дополнительное внесение золы может навредить траве. Из-за чрезмерного повышения pH корни будут хуже усваивать питательные вещества, прежде всего железо и марганец, даже если они присутствуют в почве.

Помимо влияния на кислотность, зола обогащает почву кальцием, а также небольшими количествами калия, фосфора, магния и микроэлементов. Это может помочь траве лучше переносить морозы. В то же время в золе нет азота, необходимого для активного роста зеленых побегов весной и летом. Поэтому для газона ее следует рассматривать как природную минеральную добавку именно в конце сезона, а не как полноценное удобрение.

РЕКЛАМА

Не стоит превращать регулярное рассыпание золы в основной способ ухода за газоном возле дома. Если вносить ее без учета потребностей почвы, вместо улучшения состояния травы можно постепенно получить обратный результат.

Как разбросать золу на газоне, чтобы не повредить траву

Осенью золу желательно вносить до наступления морозов. Главное правило при использовании этого природного средства – умеренность. Французская садоводческая ассоциация Jardiniers de France рекомендует минимальную безопасную норму примерно 50 г на квадратный метр, то есть 0,5 кг на 10 м². Золу нужно распределять тонким равномерным слоем, не образуя комочков и не засыпая траву толстым слоем порошка. Для этого удобно воспользоваться крупным ситом.

Главные истории дня

Можно также взвесить необходимое количество золы для определенной площади, разделить его пополам и рассыпать за два прохода в противоположных направлениях. Так будет легче избежать чрезмерной концентрации в отдельных местах. Не нужно перекапывать почву на уже засеянном газоне или каждый раз добавлять новую порцию золы после использования камина. Ее избыток может слишком повысить pH и ослабить травяной покров

После внесения золы газон следует осторожно полить рассеянной струей воды, например из шланга с насадкой-распылителем. Это поможет смыть пыль с травинок и способствует ее проникновению в почву. В то же время не следует проводить эту процедуру перед ожидаемым сильным ливнем: вода может смыть золу с поверхности участка. Также не смешивайте ее с другими удобрениями для газона и не вносите сразу после известкования.

Для подкормки используйте только полностью остывшую золу, в которой не осталось углей. Лучше всего подходит зола от чистой древесины без краски и пропиток. Перед использованием в саду ее нужно просеять, чтобы на газоне не осталось крупных кусков угля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что можно сделать с опавшими листьями на участке – сжигать их не придется.