Чем очистить накипь в чайнике: делимся лучшими домашними безопасными средствами

Очистить чайник от накипи и грязи можно с помощью нескольких проверенных домашних средств. Среди таких может быть просто обычная сода, а также уксус, лимонная кислота.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем отчистить накипь в чайнике домашними средствами.

Лимонная кислота (самый эффективный и безопасный способ)

Пропорции: 1-2 столовые ложки лимонной кислоты (или 1/4 свежего лимона) на 1 литр воды. Насыпьте кислоту в чайник, залейте водой и доведите до кипения. Оставьте раствор настояться на 20-30 минут (за это время налет растворится или отслоится), затем слейте и тщательно промойте чайник чистой водой 2-3 раза. Добавляйте кислоту в холодную воду, чтобы она не вспенилась во время нагревания.

Обычный уксус

Пропорции – 100 мл уксуса (9%) или 1-2 столовые ложки уксусной эссенции на 1 литр воды. Залейте раствор в чайник и вскипятите. Дайте ему полностью остыть (около часа), чтобы уксус размягчил толстый слой накипи. Если налет остался, потрите губкой. Тщательно промойте емкость, чтобы избавиться от резкого запаха.

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Пищевая сода

Пропорции – 1 столовая ложка соды на 1 литр воды (или 3 чайные ложки). Насыпьте соду в воду, вскипятите и оставьте раствор на 30 минут. Затем вымойте чайник и дважды вскипятите в нем чистую воду перед приготовлением напитков. Способ лучше всего подходит для металлических или стеклянных изделий и легкого налета.

Очистка снаружи от жира и нагара

Используйте смесь теплой воды и средства для мытья посуды. Для сложных пятен приготовьте пасту из соды и воды или используйте мягкую губку, смоченную в растворе уксуса.

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