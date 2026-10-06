Чем обработать участок перед посадкой чеснока: это очень важно

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
Новости кулинарииМояШколаГДЗFoodOboz
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
Новости кулинарииМояШколаГДЗFoodOboz
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
Новости кулинарииМояШколаГДЗFoodOboz
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
Новости кулинарииМояШколаГДЗFoodOboz
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыПехотинцам из Третьей штурмовой бригады срочно нужна помощь: осталось собрать 42 тыс. грнПевец-предатель из Киева получил "звание" от оккупантов после 13 лет служения Кремлю и стал "заслуженным артистом ДНР"Певец-предатель из Киева получил "звание" от оккупантов после 13 лет служения Кремлю и стал "заслуженным артистом ДНР"Удары по РоссииНе только НПЗ и военные объекты: на территории России есть уникальные цели, удары по которым могут стать кошмаром для агрессораСыновья Джамалы дебютировали на большой сцене вместе с мамой и вдохнули новую жизнь в легендарную "Песню об учительнице". ВидеоСыновья Джамалы дебютировали на большой сцене вместе с мамой и вдохнули новую жизнь в легендарную "Песню об учительнице". ВидеоПровокационное платье Тины Кароль за 157 000 грн поразило поклонников: как выглядит образ, который держался на веревках. ФотоПровокационное платье Тины Кароль за 157 000 грн поразило поклонников: как выглядит образ, который держался на веревках. ФотоИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриВ платье за 60 тыс. грн: Оля Фреймут показала фото с закрытого ужина для проукраинской "элиты" в ЛондонеВ платье за 60 тыс. грн: Оля Фреймут показала фото с закрытого ужина для проукраинской "элиты" в ЛондонеОккупанты готовят ключевые мосты к баллистическим ударам Украины: в "Атеш" раскрыли подробностиОккупанты готовят ключевые мосты к баллистическим ударам Украины: в "Атеш" раскрыли подробностиИллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 годаЖителям Киева и ряда областей показали новые графики отключений: где не будет света 6 октября"Есть разница": в Сеуле назвали извинения Украины за ситуацию с пленными из КНДР недостаточными"Есть разница": в Сеуле назвали извинения Украины за ситуацию с пленными из КНДР недостаточными

Чем обработать участок перед посадкой чеснока: это очень важно

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read2 мин
icon 2,0 т.
Чем обработать участок перед посадкой чеснока: это очень важно
Перед посадкой озимого чеснока нужно обработать землю медным купоросом. Источник: Pexels

Чтобы получить хороший урожай озимого чеснока, важно тщательно подготовить участок к его посадке. Конечно, осенью важно выбрать подходящие погожие дни, но также необходимо очистить почву от скрытых инфекций и обеспечить растениям защиту на период зимнего покоя.

Если пренебречь этими этапами, даже самый лучший посадочный материал может сгнить за зиму или дать слабые, болезненные всходы весной. Как правильно подготовить грядку под озимый чеснок, рассказало издание "На пенсии".

Чтобы уберечь будущий урожай чеснока от гнили и грибков, почву обязательно нужно продезинфицировать медным купоросом. Если участок относительно чист и в предыдущие годы там не наблюдалось вспышек болезней, вполне достаточно профилактического раствора: 1 столовая ложка средства на ведро воды (10 литров). Полученной жидкостью обильно поливают грядку из расчета около 3 литров на каждый квадратный метр. Если же в прошлом сезоне овощи на этом участке поражались фитофторой или другими инфекциями, дозировку придется существенно увеличить – до 50–100 граммов купороса на те же 10 литров воды. Кстати, такая профилактическая мера одинаково хорошо работает как для чеснока, так и для озимого лука.

Читайте также
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 20,3 т.
Если остановили представители ТЦК: адвокат объяснила, что нужно сделать перед показом документов
icon 20,3 т.
Если остановили представители ТЦК: адвокат объяснила, что нужно сделать перед показом документов
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 11,7 т.
Лучший день для решения проблем: Рыбы – не ждите одобрения, а Близнецы получат вознаграждение – гороскоп на 6 октября
icon 11,7 т.
Лучший день для решения проблем: Рыбы – не ждите одобрения, а Близнецы получат вознаграждение – гороскоп на 6 октября
Виталий ПортниковВиталий Портников
icon 5,0 т.
Верующие в мирные переговоры не верят не только нам, но и Путину
icon 5,0 т.
Верующие в мирные переговоры не верят не только нам, но и Путину

Что касается самой посадки, то здесь действует простое правило: чем больше головка и сам зубчик, тем больше урожая вы получите в результате. Но важно правильно разместить его в земле. Оптимальная глубина заделки чеснока в почву составляет примерно 10 сантиметров. Сажать глубже не стоит, так как нежным росткам весной будет трудно пробиться сквозь толстый слой земли.

Что касается календарных сроков, то обычно высадку стараются завершить до конца октября. Однако самый надежный ориентир — это реальная погода за окном и ближайший прогноз, ведь чеснок должен успеть укорениться до морозов, но не выпустить зеленые стрелки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой сидерат лучше всего посадить на месте помидоров осенью.

Похожие темы
Лайфхаки огород-садогородрастенияовощи
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться