Чем мыть пол, чтобы пыль долго не оседала: лучшее домашнее средство

Пол дома обычно моют несколько раз в неделю, хотя некоторые делают это ежедневно, особенно зимой. Самая популярная хлопковая швабра оставляет до 250 мл воды на квадратном метре, и жидкость испаряется в течение нескольких минут – это самая распространенная причина появления полос и пятен на полу.

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В отличие от хлопковой ткани, отжатая микрофибра оставляет минимальный слой влаги на половицах, который испаряется менее чем за минуту. Именно это время высыхания определяет конечный вид пола в вашем доме, пишет OBOZ.UA.

Прежде чем готовить моющую смесь, убедитесь, что у вас есть новая качественная швабра из микрофибры, которая даст видимый результат уже после первого мытья.

Домашнее средство для мытья пола

Лучшее бытовое моющее средство для мытья пола – обычный кухонный уксус концентрацией 5-10%. Благодаря своим свойствам он снижает поверхностное натяжение воды, из-за чего жир, грязь и пыль теряют сцепление со слоем лака на полу.

Лучше всего смешивать его в пропорции 150 мл на 5 литров воды . Такая концентрация уксусной кислоты растворяет грязь на полу за считанные секунды. Не переусердствуйте, поскольку слишком высокая концентрация со временем может повредить защитное покрытие пола.

Если вы не используете уксус и не хотите его покупать, можете использовать лимонный сок . Однако помните, что он содержит натуральные сахара и красители, которые могут оставлять липкий осадок после испарения. Эта смесь лучше всего подходит для глянцевой плитки и ламинированных виниловых планок. Однако вам нужно будет использовать другую пропорцию: 30 мл лимонного сока на 5 литров воды.

Также стоит добавить несколько капель средства для мытья посуды., которое обезжиривает и отлично удаляет старые, засохшие пятна. Только помните, что средство для мытья посуды нужно осторожно перемешивать и не допускать образования пены.

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