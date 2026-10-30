Чем мыть пол, чтобы пыль долго не оседала: лучшее домашнее средство

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояРоссия расширяет блокаду Черного моря, атакуя уже в водах стран НАТО: что задумал агрессор и чем это грозитРоссия расширяет блокаду Черного моря, атакуя уже в водах стран НАТО: что задумал агрессор и чем это грозитОсенний чекап бюджета: сколько стоит подготовиться к зиме в 2026 году и как избежать лишних расходовОсенний чекап бюджета: сколько стоит подготовиться к зиме в 2026 году и как избежать лишних расходовРоссия ударом по Кременчугу убила мать двоих детей в день рождения ее мужа. ФотоРоссия ударом по Кременчугу убила мать двоих детей в день рождения ее мужа. ФотоСамая скандальная участница "Голоса" ответила на упреки о "купленном" месте в шоу и обвинения в кумовствеСамая скандальная участница "Голоса" ответила на упреки о "купленном" месте в шоу и обвинения в кумовствеБанкноты доллара США. Иллюстративное фотоСколько будут стоить 100 долларов до 1 ноября: украинцам озвучили прогноз по банкам и обменникамЮжный мост в КиевеВ Киеве начали строить дополнительные переправы через Днепр: когда заработают первыеВ рядах ВСУ разоблачили российского "крота", который для конспирации сменил 77 телефонных номеров. ФотоВ рядах ВСУ разоблачили российского "крота", который для конспирации сменил 77 телефонных номеров. ФотоПоказания счетчика электроэнергии. ИллюстрацияЗа свет могут начислить несуществующий долг: что должен сделать каждый, чтобы получить правильные платежки"Все очень сложно": Каллас раскрыла тактику Кремля и объяснила, на что надеется Путин в войне с Украиной. Видео"Все очень сложно": Каллас раскрыла тактику Кремля и объяснила, на что надеется Путин в войне с Украиной. Видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Чем мыть пол, чтобы пыль долго не оседала: лучшее домашнее средство

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
333
Чем мыть пол, чтобы пыль долго не оседала: лучшее домашнее средство
Чем мыть пол, чтобы долго не оседала пыль. Источник: Pexels

Пол дома обычно моют несколько раз в неделю, хотя некоторые делают это ежедневно, особенно зимой. Самая популярная хлопковая швабра оставляет до 250 мл воды на квадратном метре, и жидкость испаряется в течение нескольких минут – это самая распространенная причина появления полос и пятен на полу.

В отличие от хлопковой ткани, отжатая микрофибра оставляет минимальный слой влаги на половицах, который испаряется менее чем за минуту. Именно это время высыхания определяет конечный вид пола в вашем доме, пишет OBOZ.UA.

Прежде чем готовить моющую смесь, убедитесь, что у вас есть новая качественная швабра из микрофибры, которая даст видимый результат уже после первого мытья.

Домашнее средство для мытья пола

Лучшее бытовое моющее средство для мытья пола – обычный кухонный уксус концентрацией 5-10%. Благодаря своим свойствам он снижает поверхностное натяжение воды, из-за чего жир, грязь и пыль теряют сцепление со слоем лака на полу.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
15,7 т.
Будет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответ
15,7 т.
Будет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответ
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
12,3 т.
Лучший день для реализации старых планов: Львам повезет, а Раки получат важный ответ по финансах – гороскоп на 30 октября для всех
12,3 т.
Лучший день для реализации старых планов: Львам повезет, а Раки получат важный ответ по финансах – гороскоп на 30 октября для всех
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
4,9 т.
Трем знакам зодиака наконец повезет с финансами после "черной" полосы
4,9 т.
Трем знакам зодиака наконец повезет с финансами после "черной" полосы

Лучше всего смешивать его в пропорции 150 мл на 5 литров воды . Такая концентрация уксусной кислоты растворяет грязь на полу за считанные секунды. Не переусердствуйте, поскольку слишком высокая концентрация со временем может повредить защитное покрытие пола.

Если вы не используете уксус и не хотите его покупать, можете использовать лимонный сок . Однако помните, что он содержит натуральные сахара и красители, которые могут оставлять липкий осадок после испарения. Эта смесь лучше всего подходит для глянцевой плитки и ламинированных виниловых планок. Однако вам нужно будет использовать другую пропорцию: 30 мл лимонного сока на 5 литров воды.

Также стоит добавить несколько капель средства для мытья посуды., которое обезжиривает и отлично удаляет старые, засохшие пятна. Только помните, что средство для мытья посуды нужно осторожно перемешивать и не допускать образования пены.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что постелить на пол, чтобы было тепло.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
Бытовые лайфхаки
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!