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Чем модницы в СССР заменяли недоступные лосины: это было видно сразу

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read1 мин
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Чем модницы в СССР заменяли недоступные лосины: это было видно сразу
Яркие лосины кислотных оттенков были мечтой каждой советской модницы в восьмидесятых

Когда эпоха СССР уже приближалась к своему завершению, зарубежная одежда среди граждан Страны Советов превратилась в настоящий культ. Люди сходили с ума по джинсам, пестрым спортивным курткам или фирменным кроссовкам и переплачивали спекулянтам за них баснословные деньги.

Особый ажиотаж в конце 1980-х годов среди молодых женщин вызвали лосины — обтягивающие спортивные штаны кислотных цветов на фоне бесцветной советской одежды казались чем-то невероятным и сказочным. Впрочем, достать настоящие фирменные лосины удавалось лишь единичным счастливицам. Поэтому их, по старой советской привычке, научились подделывать. Как и чем заменяли оригинальный предмет одежды, вспоминал OBOZ.UA.

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Современники тех событий вспоминают забавный, но действенный лайфхак: девушки покупали обычные плотные колготки и безжалостно отрезали от них нижнюю часть, превращая в импровизированные лосины. Следы самодельной "модернизации" часто бросались в глаза из-за неровных краев, но это мало кого смущало. Главное — гардероб пополнялся желанным элементом стиля.

Конечно, подобные эксперименты выглядели не всегда аккуратно, да и ткань колготок не была рассчитана на подобные манипуляции, поэтому быстро расходилась, даже несмотря на обработанный край. Но результат, как считалось, стоил затраченных усилий, ведь это позволяло воссоздать образ из зарубежных журналов, который ещё вчера казался недостижимой мечтой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие модные в СССР вещи сейчас снова вызывают ажиотаж.

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