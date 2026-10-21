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Чем полезна квашеная капуста и как ее правильно готовить, чтобы была без неприятного запаха: делимся полезной информацией

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
96
Чем полезна квашеная капуста и как ее правильно готовить, чтобы была без неприятного запаха: делимся полезной информацией
Квашеная капуста. Источник: gettyimages.com

Квашеная капуста – мощный природный пробиотик и источник витаминов, образующихся в процессе молочнокислого брожения. Основная польза квашеной капусты: здоровье кишечника: лактобактерии нормализуют микрофлору, улучшают пищеварение и уменьшают вздутие живота. Иммунитет: продукт богат витамином С (300 г обеспечивают суточную норму), а также витаминами группы B, K, A и антиоксидантами. Нервная система и настроение: содержит ацетилхолин и магний, которые обладают успокаивающим действием.

Чем полезна квашеная капуста и как ее правильно готовить, чтобы была без неприятного запаха: делимся полезной информацией

Как правильно приготовить маринованную капусту

Кулинар поделилась в Instagram секретами приготовления и рецептом очень вкусной, полезной квашеной капусты. 

Ингредиенты:

  • Капуста – 5 кг
  • Морковь – 600 г
  • Соль для засолки, без йода – 70-80 г
  • Черный перец горошком – 8 шт.
  • Гвоздичный перец – 10 шт.
  • Лавровый лист – 6 шт.

Способ приготовления: 

1. Снимаем наружные листья капусты, промываем кочан и шинкуем.

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Чем полезна квашеная капуста и как ее правильно готовить, чтобы была без неприятного запаха: делимся полезной информацией

Капуста для закуски

2. Натираем морковь, добавляем к капусте вместе с солью. Хорошо перемешиваем руками, чтобы овощи пустили сок. Добавляем перец и лавровый лист.

Чем полезна квашеная капуста и как ее правильно готовить, чтобы была без неприятного запаха: делимся полезной информацией

Капуста с морковью

3. Плотно утрамбовываем в чистые банки, оставляя сверху место для поднятия рассола. Прижимаем пищевым гнетом: вся капуста должна оставаться под рассолом на протяжении всего процесса квашения. Накрываем крышками, не закручивая герметично, или используем крышки для ферментации. Ставим банки в глубокие тарелки, чтобы собрать сок, который может вытекать.

Чем полезна квашеная капуста и как ее правильно готовить, чтобы была без неприятного запаха: делимся полезной информацией

Рассол в капусте

4. Оставляем кваситься при температуре около 18-22 °C, подальше от солнца и батарей. Ежедневно проверяем уровень рассола. Если квасим обычным способом, чистой шпажкой прокалываем капусту до дна, выпускаем газы и снова прижимаем к рассолу.

Чем полезна квашеная капуста и как ее правильно готовить, чтобы была без неприятного запаха: делимся полезной информацией

Готовая капуста

Даем капусте закваситься до желаемой кислинки, после чего ставим в холодильник. Через 3-4 дня она может стать заметно кислее!

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