Чем полезна квашеная капуста и как ее правильно готовить, чтобы была без неприятного запаха: делимся полезной информацией
Квашеная капуста – мощный природный пробиотик и источник витаминов, образующихся в процессе молочнокислого брожения. Основная польза квашеной капусты: здоровье кишечника: лактобактерии нормализуют микрофлору, улучшают пищеварение и уменьшают вздутие живота. Иммунитет: продукт богат витамином С (300 г обеспечивают суточную норму), а также витаминами группы B, K, A и антиоксидантами. Нервная система и настроение: содержит ацетилхолин и магний, которые обладают успокаивающим действием.
Кулинар поделилась в Instagram секретами приготовления и рецептом очень вкусной, полезной квашеной капусты.
Ингредиенты:
- Капуста – 5 кг
- Морковь – 600 г
- Соль для засолки, без йода – 70-80 г
- Черный перец горошком – 8 шт.
- Гвоздичный перец – 10 шт.
- Лавровый лист – 6 шт.
Способ приготовления:
1. Снимаем наружные листья капусты, промываем кочан и шинкуем.
2. Натираем морковь, добавляем к капусте вместе с солью. Хорошо перемешиваем руками, чтобы овощи пустили сок. Добавляем перец и лавровый лист.
3. Плотно утрамбовываем в чистые банки, оставляя сверху место для поднятия рассола. Прижимаем пищевым гнетом: вся капуста должна оставаться под рассолом на протяжении всего процесса квашения. Накрываем крышками, не закручивая герметично, или используем крышки для ферментации. Ставим банки в глубокие тарелки, чтобы собрать сок, который может вытекать.
4. Оставляем кваситься при температуре около 18-22 °C, подальше от солнца и батарей. Ежедневно проверяем уровень рассола. Если квасим обычным способом, чистой шпажкой прокалываем капусту до дна, выпускаем газы и снова прижимаем к рассолу.
Даем капусте закваситься до желаемой кислинки, после чего ставим в холодильник. Через 3-4 дня она может стать заметно кислее!
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