Чем полезна квашеная капуста и как ее правильно готовить, чтобы была без неприятного запаха: делимся полезной информацией

Квашеная капуста – мощный природный пробиотик и источник витаминов, образующихся в процессе молочнокислого брожения. Основная польза квашеной капусты: здоровье кишечника: лактобактерии нормализуют микрофлору, улучшают пищеварение и уменьшают вздутие живота. Иммунитет: продукт богат витамином С (300 г обеспечивают суточную норму), а также витаминами группы B, K, A и антиоксидантами. Нервная система и настроение: содержит ацетилхолин и магний, которые обладают успокаивающим действием.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram секретами приготовления и рецептом очень вкусной, полезной квашеной капусты.

Ингредиенты:

Капуста – 5 кг

Морковь – 600 г

Соль для засолки, без йода – 70-80 г

Черный перец горошком – 8 шт.

Гвоздичный перец – 10 шт.

Лавровый лист – 6 шт.

Способ приготовления:

1. Снимаем наружные листья капусты, промываем кочан и шинкуем.

2. Натираем морковь, добавляем к капусте вместе с солью. Хорошо перемешиваем руками, чтобы овощи пустили сок. Добавляем перец и лавровый лист.

РЕКЛАМА

3. Плотно утрамбовываем в чистые банки, оставляя сверху место для поднятия рассола. Прижимаем пищевым гнетом: вся капуста должна оставаться под рассолом на протяжении всего процесса квашения. Накрываем крышками, не закручивая герметично, или используем крышки для ферментации. Ставим банки в глубокие тарелки, чтобы собрать сок, который может вытекать.

Главные истории дня

4. Оставляем кваситься при температуре около 18-22 °C, подальше от солнца и батарей. Ежедневно проверяем уровень рассола. Если квасим обычным способом, чистой шпажкой прокалываем капусту до дна, выпускаем газы и снова прижимаем к рассолу.

Даем капусте закваситься до желаемой кислинки, после чего ставим в холодильник. Через 3-4 дня она может стать заметно кислее!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.