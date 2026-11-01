Чем до блеска отмыть старый нагар и жир со сковород: делимся действующими средствами

Не спешите выбрасывать старые, пригорелые сковороды, ведь их можно быстро отмыть при помощи соли, соды, уксуса.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем отмыть жир и нагар на сковородах.

Антипригарные и тефлоновые сковородки

Дайте посуде остыть, вымойте теплой водой с мягким моющим средством и мягкой губкой. Можно сделать пасту из пищевой соды и воды и оставить на 10-15 минут. Запрещено использовать металлические мочалки и кислоты.

Чугунные сковородки

Мойте теплой водой без агрессивного мыла. При стойком жире и нагаре прокипятите воду с содой (2 столовые ложки на 1 литр воды) 20-30 минут или натрите хозяйственное мыло с кальцинированной содой. После чистки смажьте тонким слоем масла.

Нержавеющая сталь

Насыпьте на дно слой соли, залейте 9% уксусом и прокипятите 10-15 минут. Также помогает паста из перекиси водорода и соды.

РЕКЛАМА

Алюминий

Избегайте железных мочалок и жесткой химии. Используйте мягкие абразивы, например зубной порошок, или прокипятите воду с лимонным соком или уксусом.

Керамика или гранит

Очищайте теплой водой, содовой пастой и нейлоновым скребком, избегая резких перепадов температур.

Главные истории дня

Также на OBOZ.UA сообщалось, почему столовые приборы остаются грязными после посудомоечной машины.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий