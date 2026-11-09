Чем до блеска отмыть духовку от жира и грязи: делимся лучшими домашними средствами

Отмыть духовку от жира и нагара можно с помощью проверенных домашних средств и даже без химии. Для этого даже подойдет обычная сода, лимонная кислота.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, чем отмыть до блеска нагар и жир в духовке.

Домашние средства

Содовая паста

Смешайте 1/2 стакана пищевой соды и 3 столовые ложки воды до состояния густой кашицы. Нанесите на стенки и стекло (избегая нагревательных элементов), оставьте на 12 часов или на ночь, а затем смойте влажной тряпкой. Остатки можно обработать белым уксусом в пульверизаторе.

Лимонная кислота

Растворите пакет лимонной кислоты в 0,5 л воды (или смешайте в пропорции 1:1 в пульверизаторе), распылите на поверхности, прогрейте духовку при 120°C около 40 минут, дайте остыть и протрите губкой.

Паровая баня

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Налейте воду в противень или глубокую сковороду, добавьте немного мыла или средства для посуды и прогрейте при 100°C в течение 30 минут. Пар размягчит жир, после чего его легче убрать губкой.

Таблетка для посудомойки

Растворите таблетку в горячей воде или положите на противень с водой при 100°C на пару часов.

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