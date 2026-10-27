Изменят ли в Украине мобилизационный возраст: нардеп дал объяснение

По состоянию на октябрь 2026 года в Украине не планируют снижать минимальный мобилизационный возраст ниже 25 лет. Также власти пока не собираются вводить обязательную призывную службу для женщин.

Видео дня

Более того, ни одной подобной законодательной инициативы даже нет на рассмотрении в парламенте. Об этом сообщил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Вопрос снижения возраста до 25 лет и мобилизация женщин

Народный избранник не исключает, что в будущем будет возможность снижения верхней возрастной планки мобилизации. Но сейчас, по словам Вениславского, в Верховной сегодня не зарегистрировано ни одного законопроекта, предусматривающего снижение мобилизационного возраста.

Депутат утверждает, что руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Украины также не рассматривает вопрос призыва женщин.

"Никаких инициатив и никаких идей даже по этому вопросу у руководства Министерства обороны, у руководства Вооруженных сил нет", – подчеркнул народный депутат.

Он также добавил, что даже если подобные законопроекты и появились бы, их принятие парламентом в нынешних условиях практически невозможно.

Верхняя границу призыва

В то же время Вениславский допустил, что в перспективе в Украине могут пересмотреть максимальный возраст для мобилизации, снизив его с ныне действующих 60 лет до 55 или даже 50 лет.

РЕКЛАМА

Народный депутат пояснил это тем, что военнослужащие старшего возраста из-за физических особенностей не всегда способны эффективнее выполнять боевые задачи на передовой. Однако нардеп подчеркнул, что на данный момент никаких решений по этому поводу не принято и законодательные нормы остаются прежними.

Напомним, премьер-министр Сергей Корецкий призвал государство и бизнес совместно разработать новый подход, который позволит предприятиям сохранять бронирование, одновременно обеспечивая прогнозируемое пополнение армии.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Минобороны уточнили процедуру ВВК для военных, проходящих лечение за границей.