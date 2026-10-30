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Выживет ли герань зимой во время заморозков: горшок не понадобится

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read2 мин
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Выживет ли герань зимой во время заморозков: горшок не понадобится
Как перезимовать герань. Источник: Pexels

Осенью балконные ящики постепенно пустеют, но это не означает, что вам придется выбрасывать любимые герани. Вы можете попробовать сохранить их до следующего сезона, даже если у вас нет большого светлого подоконника или места для больших горшков.

Просто используйте метод зимовки с оголенными корнями, который особенно полезен в небольших квартирах и при большом количестве растений. Для этой цели пригодятся бумажные пакеты, пишет OBOZ.UA.

Герани могут очень долго красоваться на балконах и террасах в хорошую погоду. Однако они чувствительны к морозам, поэтому стоит укрыть их до прогнозируемых заморозков и попробовать сохранить зимой, тем более что их можно держать без почвы и горшков.

Этот способ зимовки предполагает извлечение растений, очистку корней от грунта и хранение их в состоянии покоя. Вместо того чтобы ставить тяжелые горшки на полки, можно поместить растения в бумажный пакет. Бумага пропускает воздух, что помогает уменьшить накопление влаги. Ни в коем случае нельзя заменять ее герметичным полиэтиленовым пакетом, поскольку это может привести к появлению плесени и гниению.

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Выбор подходящего места крайне важен. Герани должны зимовать в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, защищенном от мороза. Например, хорошо подойдет подвал, если температура не опускается ниже нуля и там не сыро. Идеальная температура – около 7-10 градусов Цельсия. Однако стоит следить за условиями с помощью термометра.

Если вы можете обеспечить своим гераням подходящие условия, самое время подготовить их к зиме. Растения следует перенести в помещение до первых заморозков. Сначала тщательно осмотрите их и выбросьте все растения с признаками болезней или вредителей, поскольку они не подходят для хранения.

У здоровых растений можно обрезать стебли и удалить все засохшие цветы и листья. Затем осторожно достаньте герань из контейнера, разрыхлите грунт и аккуратно стряхните его с корней. Дайте им немного высохнуть, прежде чем отправить на хранение.

Только после этого следует поместить каждое растение в большой сухой бумажный пакет, убедившись, что стебли не сжаты. Не закрывайте пакет плотно, чтобы обеспечить доступ воздуха. Просто поместите герани в выбранное место на зиму.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ухаживать за орхидеей осенью, чтобы она пышно зацвела.

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