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Выживет ли герань зимой на подоконнике: лучший способ сохранить цветы

OBOZ.UAOBOZ.UA
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Выживет ли герань зимой на подоконнике: лучший способ сохранить цветы
Как ухаживать за геранью зимой. Источник: Pexels

Герань — это растения семейства Гераниевых, которые легко выращиваются в садах и горшках. Герань, посаженная непосредственно в грунт, считается однолетним растением, которое обильно цветет с мая до первых заморозков.

С другой стороны, горшечную герань можно перезимовать, если знать, как это сделать. Возможно ли это, если у вас нет подвала, где их разместить, расскажет OBOZ.UA.

Отсутствие подвала или гаража, чтобы поставить горшки, не является проблемой. Герань можно даже разместить на подоконнике, и она прекрасно перезимует там всю зиму. Главное — избегать подоконников с радиатором под ними.

Гераням нужна температура 5–10 градусов Цельсия, при этом им не требуется много света, и их рост ограничен. Прохладный коридор или неотапливаемая комната отлично подойдут.

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Герань также может перезимовать в более тёплом помещении. Однако, если температура составит 10–15 градусов Цельсия, ей понадобится больше света.

Удаляйте больные листья и увядшие цветы, а также укорачивайте стебли. Зимой её также следует поливать умеренно, предварительно следя за влажностью почвы.

Интересно, что нет необходимости держать большие горшки на подоконниках. В маленьких квартирах это может стать огромным бременем. Гораздо удобнее брать с них здоровые черенки, что решит проблему с пространством. Это совсем несложно.

Просто выберите нецветущие побеги и обрежьте их до длины примерно 8–10 см. Удалите нижние листья, затем поместите черенки в небольшие контейнеры с лёгкой почвой.

Нижний узел побега следует поместить в землю. Горшки с рассадой герани следует разместить в светлом месте, например, на подоконнике, но подальше от радиатора. Почва должна быть слегка влажной, но не слишком мокрой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ухаживать за орхидеей осенью, чтобы она пышно зацвела.

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