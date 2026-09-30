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Выпустят ли из Украины за границу, если есть долги: подробное объяснение

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 мин
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Пункт пропуска на границе Украины (иллюстративное фото)
Пункт пропуска на границе Украины (иллюстративное фото)
Источник: Leon Kügeler/BMEL/photothek/dpa/picture alliance

В Украине наличие задолженности и открытое исполнительное производство не означают автоматического запрета на выезд за границу. Временное ограничение может быть установлено по решению суда, если должник уклоняется от исполнения решения.

Для тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, действуют отдельные правила. Подробнее об этом рассказывает "Судебно-юридическая газета".

Правила выезда за границу для должников

Один из распространенных мифов, связанных с исполнительным производством, касается, в частности, возможности выезда за границу для людей, имеющих долги.

Сам факт возбуждения исполнительного производства не означает, что человеку автоматически запретят пересекать государственную границу. Временно ограничить право на выезд могут в случае, если должник уклоняется от исполнения решения.

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В такой ситуации исполнитель имеет право обратиться в суд с соответствующим ходатайством в соответствии с пунктом 19 части третьей статьи 18 Закона Украины "Об исполнительном производстве". Окончательное решение о временном ограничении права на выезд принимает суд.

Отдельные правила для должников по алиментам

Для тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, предусмотрен иной механизм ограничения выезда за границу. Государственный исполнитель может самостоятельно вынести соответствующее постановление без обращения в суд.

Такое ограничение применяется, если сумма задолженности превышает размер платежей за четыре месяца. Это предусмотрено частью девятой статьи 71 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

Если речь идет об алиментах на ребенка с инвалидностью или ребенка с тяжелыми заболеваниями, определенными законом, для введения ограничения достаточно задолженности за три месяца.

Ограничение на выезд остается в силе до полного погашения задолженности.

Напомним, с 1 октября 2026 года правила выезда мужчин за границу во время военного положения зависят прежде всего от возраста и наличия законных оснований для пересечения границы. Для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет возможность выезда определяется конкретным основанием и подтверждающими документами.

Как писал OBOZ.UA, по информации пресс-секретаря ГПСУ, во время войны нарушители чаще всего пытаются незаконно пересечь государственную границу Украины на участке с Румынией. Вторым по количеству таких случаев остается направление в Молдову.

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