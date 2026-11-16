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Стоит ли обрезать гортензии на зиму: неожиданный совет опытных садоводов

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
1,3 т.
Стоит ли обрезать гортензии на зиму: неожиданный совет опытных садоводов
Когда лучше всего обрезать гортензию. Источник: Pexels

Осенью гортензии постепенно теряют свое очарование, а их цветы начинают увядать. Многие считают это признаком того, что пора браться за секатор и приводить сад в порядок.

Однако спешка может принести больше вреда, чем пользы. Стоит тщательно подумать, что делать с отцветшими цветами, поскольку их можно использовать в саду. Как действовать дальше, рассказывает OBOZ.UA.

Лучше всего оставлять засохшие цветы на кустах на всю зиму.

Это частично затенит находящиеся под ними бутоны и защитит их от морозных ветров. Конечно, это не означает, что в регионах с чрезвычайно холодными зимами садовые гортензии не следует укрывать.

Лучше всего удалять отцветшие цветочные головки ранней весной, как только минует риск экстремальных перепадов температур. Для этого срежьте их чуть выше первой здоровой пары бутонов острым продезинфицированным инструментом.

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Стоит ли обрезать гортензии на зиму: неожиданный совет опытных садоводов

Как выращивать гортензию. Источник: Pexels

После весенней обрезки гортензии не выбрасывайте цветы. Вместо этого отправьте их в компост. Это ценное сырье для утилизации, поскольку высушенные соцветия обеспечивают органическими веществами, богатыми углеродом.

Смешивание их со скошенной травой или кухонными отходами положительно повлияет на состав и консистенцию вашего компоста. Это сделает его более воздушным и предотвратит образование комков. Прежде чем добавлять цветочные головки в контейнер для компоста, измельчите их вручную, поскольку мелкие фрагменты разлагаются быстрее.

Мы также можем использовать отходы гортензии другим способом: разложить их вокруг многолетних растений и молодых кустов. Этот тонкий слой сохранит влагу в почве и ограничит колебания температуры у земли. Однако будьте осторожны, чтобы не переборщить с количеством цветочных отходов, создавая толстые кучи или закапывая стебли.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как можно использовать в саду опавшую хвою.

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