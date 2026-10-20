Стоит ли мыть голову перед посещением парикмахера: не допускайте этих ошибок
Поход к парикмахеру — это не только возможность обновить прическу, но и возможность обратить внимание на несколько деталей. Некоторые привычки могут затруднить работу профессионала и повлиять на конечный результат.
Многие люди неосознанно допускают ошибки ещё до того, как зайдут в салон. Узнайте, чего не следует делать, чтобы избежать разочарования и облегчить работу парикмахера, пишет OBOZ.UA.
Одна из самых распространенных ошибок заключается в том, что якобы лучше не мыть волосы перед окрашиванием, поскольку краска лучше держится на немытых прядях. Многие люди специально пропускают мытье на день-два, а то и дольше.
Между тем, нет единого правила, которое подходило бы всем. Лучше всего приходить в салон с волосами такой же степени свежести, какую вы обычно ощущаете каждый день.
Чистота волос и кожи головы должна соответствовать типу процедуры и рекомендациям парикмахера. Чрезмерное выделение кожного сала, остатки средств для укладки или сухой шампунь могут повлиять на оценку состояния волос и эффективность некоторых услуг.
С другой стороны, не стоит экспериментировать с интенсивным очищением непосредственно перед процедурой, особенно если у вас чувствительная кожа головы. Лучше всего придерживаться обычного режима мытья.
Есть еще несколько ошибок, которых следует избегать перед визитом. Первая — это нанесение слишком большого количества средств для укладки волос, таких как лаки, муссы или пасты. Утяжеленную прядь сложнее оценить, а остатки средств могут мешать во время некоторых процедур.
Также следует избегать нанесения масел на волосы в этот день. Просто ухаживайте за волосами в соответствии со своим ежедневным режимом и избегайте нанесения лишних слоев косметики. Также не стоит скрывать предыдущие химические процедуры.
Домашнее окрашивание, обесцвечивание или химическая завивка могут повлиять на безопасность и предсказуемость процедур для волос. Откровенный разговор позволит вашему парикмахеру выбрать правильный метод.
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