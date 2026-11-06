Стоит ли позволять собакам и кошкам спать в вашей кровати: плюсы и минусы

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКакие зарплаты платят в НафтогазеВ "Нафтогазе" больше миллиона в месяц платят не только главе: OBOZ.UA узнал о космических зарплатах даже в филиале в ЕгиптеВалютный миллионер в Киевском центре занятостиВалютный миллионер в Киевском центре занятости: чем владеет и сколько зарабатывает семья Дмитрия Новицкого"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сетиТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняЧетыре армии РФ против десантников Апостола: спикер Генштаба рассказал, как ДШВ срывают российские планы наступленияЧетыре армии РФ против десантников Апостола: спикер Генштаба рассказал, как ДШВ срывают российские планы наступленияПоверхность озера Синевир уменьшилась в два раза: в нацпарке объяснили, что происходит. Фото и видеоПоверхность озера Синевир уменьшилась в два раза: в нацпарке объяснили, что происходит. Фото и видео
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Стоит ли позволять собакам и кошкам спать в вашей кровати: плюсы и минусы

Алеся ЗаецАлеся Заец
Time to read1 мин
1,7 т.
Стоит ли позволять собакам и кошкам спать в вашей кровати: плюсы и минусы
Можно ли спать с собакой. Источник: Pexels

Совместный сон с домашним питомцем может укрепить вашу связь и снизить уровень стресса, однако оказывается, что это не всегда хорошо, когда речь идет о качественном отдыхе.

Многие владельцы домашних животных наслаждаются этим временем со своими любимцами – ничто не сравнится с пробуждением от мурлыканья или ощущением лапы на груди. Другие же считают, что это недопустимо, пишет OBOZ.UA.

Ветеринар Пабло Антонио Ольмедо, известный в социальных сетях как @pablo_vet83, объяснил, что "сон с собакой или кошкой может уменьшить стресс и тревогу, способствовать сну и укрепить эмоциональные связи".

Он добавил: "Их ритмичное дыхание, тепло тела и присутствие создают успокаивающий эффект, подобный объятиям".

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
12,8 т.
Идеальный день для денежных дел: Рыбы, смело идите вперед, а Львов ждет тяжелый период – гороскоп на 6 октября для всех
12,8 т.
Идеальный день для денежных дел: Рыбы, смело идите вперед, а Львов ждет тяжелый период – гороскоп на 6 октября для всех
Алина МилсентАлина Милсент
7,3 т.
Как подготовить лаванду к зиме: советы для новичков
7,3 т.
Как подготовить лаванду к зиме: советы для новичков
Сергей ГрабовскийСергей Грабовский
3,9 т.
"Алешки" против Руси-Украины, или О мании величия и комплексе неполноценности России
3,9 т.
"Алешки" против Руси-Украины, или О мании величия и комплексе неполноценности России
Стоит ли позволять собакам и кошкам спать в вашей кровати: плюсы и минусы

Стоит ли пускать собаку к себе в постель. Источник: Pexels

Сон рядом с вашим домашним питомцем также может повысить уровень окситоцина, который обычно называют гормоном "гармонии", одновременно снижая уровень кортизола, связанного со стрессом.

По словам ветеринара, это означает, что он может улучшить ваше настроение и даже облегчить засыпание.

Исследования, проведенные в Университете штата Вашингтон, показали, что поглаживание собаки или кошки всего в течение 10 минут может значительно снизить уровень кортизола. Эта физиологическая реакция отчасти объясняет, почему время, проведенное с домашними животными, может быть таким восстанавливающим.

Однако есть и некоторые недостатки, которые следует учитывать. Американская академия медицины сна предупреждает, что треть людей, которые делят кровать с домашними животными, сталкиваются с частыми нарушениями сна.

У домашних животных разный режим сна, они склонны менять положение тела, шуметь или просыпаться рано утром, и все это может негативно повлиять на качество сна людей. Также стоит учитывать несколько факторов, связанных со здоровьем.

Домашние животные могут быть переносчиками паразитов, бактерий или аллергенов, особенно если они не были вакцинированы или регулярно не проходили обработку от глистов. У тех, кто страдает аллергией или астмой, шерсть в спальне может усилить симптомы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие цветы опасны для собак.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
котсобака
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!