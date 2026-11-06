Стоит ли позволять собакам и кошкам спать в вашей кровати: плюсы и минусы

Совместный сон с домашним питомцем может укрепить вашу связь и снизить уровень стресса, однако оказывается, что это не всегда хорошо, когда речь идет о качественном отдыхе.

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Многие владельцы домашних животных наслаждаются этим временем со своими любимцами – ничто не сравнится с пробуждением от мурлыканья или ощущением лапы на груди. Другие же считают, что это недопустимо, пишет OBOZ.UA.

Ветеринар Пабло Антонио Ольмедо, известный в социальных сетях как @pablo_vet83, объяснил, что "сон с собакой или кошкой может уменьшить стресс и тревогу, способствовать сну и укрепить эмоциональные связи".

Он добавил: "Их ритмичное дыхание, тепло тела и присутствие создают успокаивающий эффект, подобный объятиям".

Сон рядом с вашим домашним питомцем также может повысить уровень окситоцина, который обычно называют гормоном "гармонии", одновременно снижая уровень кортизола, связанного со стрессом.

По словам ветеринара, это означает, что он может улучшить ваше настроение и даже облегчить засыпание.

Исследования, проведенные в Университете штата Вашингтон, показали, что поглаживание собаки или кошки всего в течение 10 минут может значительно снизить уровень кортизола. Эта физиологическая реакция отчасти объясняет, почему время, проведенное с домашними животными, может быть таким восстанавливающим.

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Однако есть и некоторые недостатки, которые следует учитывать. Американская академия медицины сна предупреждает, что треть людей, которые делят кровать с домашними животными, сталкиваются с частыми нарушениями сна.

У домашних животных разный режим сна, они склонны менять положение тела, шуметь или просыпаться рано утром, и все это может негативно повлиять на качество сна людей. Также стоит учитывать несколько факторов, связанных со здоровьем.

Домашние животные могут быть переносчиками паразитов, бактерий или аллергенов, особенно если они не были вакцинированы или регулярно не проходили обработку от глистов. У тех, кто страдает аллергией или астмой, шерсть в спальне может усилить симптомы.

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