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Нужно ли сообщать ТЦК о смене места жительства: подробное объяснение

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
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Нужно ли сообщать ТЦК о смене места жительства: подробное объяснение
Представитель ТЦК и СП работает с военно-учетными документами граждан. Иллюстративное фото. Источник: Getty

В Украине призывники, военнообязанные и резервисты обязаны сообщать о смене места жительства. Это касается граждан, которые переехали в другой город, изменили адрес регистрации или получили статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ). 

Об этом в Facebook сообщил Житомирский областной ТЦК и СП. Там объяснили, как правильно сообщить о новом адресе и в каких случаях необходимо встать на воинский учет по новому месту жительства.

Как сообщить ТЦК о смене места жительства 

В Житомирском областном ТЦК и СП напомнили о требованиях законодательства относительно своевременного обновления военно-учетных данных.

"Согласно порядку организации и ведения воинского учета №1487, призывники, военнообязанные и резервисты обязаны сообщать об изменении адреса места проживания в течение семи дней", – отметили в ТЦК.

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Сообщить об изменении адреса можно двумя способами:

  • Через приложение "Резерв+" – воспользовавшись электронным кабинетом для обновления военно-учетных данных.
  • Лично в ТЦК и СП – обратившись в территориальный центр, где гражданин состоит на воинском учете. С собой необходимо иметь документы, подтверждающие изменение места проживания.

Если человек переехал в другую административно-территориальную единицу, ему необходимо в течение семи дней после прибытия встать на воинский учет в соответствующем ТЦК и СП по новому адресу.

Отдельные правила действуют для внутренне перемещенных лиц. Во время военного положения граждане со статусом ВПЛ должны встать на воинский учет по месту своей регистрации в качестве переселенцев.

Сделать это необходимо в течение семи дней с даты постановки на учет в качестве ВПЛ.

Нужно ли сообщать ТЦК о смене места жительства: подробное объяснение

Публикация Житомирского областного ТЦК и СП в Facebook. Источник: Скриншот

Кто обязан сообщать об изменении адреса

В Житомирском областном ТЦК и СП подчеркнули, что требование о своевременном обновлении сведений о месте жительства распространяется на три категории граждан:

  • призывников;
  • военнообязанных;
  • резервистов.

Напомним, в Украине расторжение брака и проживание ребенка вместе с отцом не являются безусловными основаниями для освобождения от мобилизации. Самого факта развода и воспитания ребенка недостаточно для получения отсрочки от призыва.

Как писал OBOZ.UA, в Украине для оформления отсрочки от мобилизации в связи с уходом за родителями необходимо документально подтвердить факт постоянного ухода. Для этого военнообязанный должен предоставить акт об осуществлении ухода или справку о получении государственной компенсации.

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